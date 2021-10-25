法媒提及「第三次世界大戰」籲阻武統台灣　北京嚴正駁斥

針對《費加羅報》等法國媒體就台灣問題渲染「中國入侵」，提出「第三次世界大戰」，中國駐法國大使館發文進行嚴正駁斥。



多家法國媒體近日就台灣問題刊登多篇報道和評論文章。《費加羅報》10月19日刊登記者法萊蒂（Sébastien Falletti）題為《如何阻止中國？》的文章。

文章稱，台灣問題並不僅僅是台灣一個小島的問題，而涉及到全世界的地緣政治問題，台灣被武裝收復，這將意味着專制對民主的勝利。

文章稱，中國大陸正在等待任何可能的時機，當全世界都把目光集中在其他地區之時，北京就有可能發動攻擊。台灣認為北京很可能在2025年之後就發動攻擊。那麼，如何才能夠阻止北京發動武力？

作者提問道：莫非一定要擺出強硬的戰勢，才能夠避免第三次世界大戰的爆發？

10月25日，中國駐法國大使館發表題為《中國必須統一，也必然統一》的文章，對法媒上述就台灣問題發表的觀點進行駁斥。

中國使館稱，近日，《費加羅報》等法國媒體就台灣問題刊登多篇報道和評論文章，大肆渲染「中國入侵」，公然鼓吹「第三次世界大戰」，為「台獨」分裂勢力張目。

文章指出，以蔡英文為首的「台獨」勢力不代表民主，台灣也不代表民主。他們搞「台獨」絕非為了台灣人民的利益，而是出於個人、政黨的私利，服務的是美國、日本遏制中國發展、打斷中華民族復興進程的戰略。

「涉台問題絕不是民主和專制的問題，而是『台獨』分子數典忘祖、背叛民族、勾結外敵、分裂國家的問題。」

文章批駁稱，法媒通過肆意歪曲歷史和現實，妄圖解構中國對台灣擁有主權的事實。

「台灣自古以來就是中國領土。台灣從屬於中國的歷史比法國的歷史還要久遠。」

文章稱，法媒通過渲染「第三次世界大戰」，妄圖否定中國政府捍衛國家主權和領土完整的正義性。

中國駐法國大使館在文中強調，用什麼方式解決台灣問題，完全是中國內政。任何主權國家都有權採取一切必要手段包括軍事手段，來維護本國主權和領土的完整。

中國政府一貫主張以和平方式解決台灣問題。但如果島內「台獨」勢力執迷不悟，勾結外國敵對勢力，致使國家面臨分裂危險，或者和平統一的可能性完全喪失，中國政府就不得不動用非和平手段捍衛國家主權和領土完整，這是完全正義的。

文章最後強調，中國必須統一，也必然統一。中國實現完全統一最有利於地區和平穩定。