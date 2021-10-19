普京的台海預言　台灣民主現況是兩岸武統最大變因

中國國家主席習近平於10月9日重申將以和平方式實現兩岸統一的決心，針對習近平的發言，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則於10月13日接受美媒CNBC主持人蓋姆博（Hadley Gamble）提問時指出，認為中國大陸身為經濟大國，而且以購買力平價來看，目前已經超越美國成為世界第一，沒有使用武力的必要，台海不會有爆發軍事衝突的威脅。

透過提升經濟潛力，中國就能夠實現國家目標，我沒有看到任何威脅 普京，「2021俄羅斯能源周」國際論壇發言

相較於普京相對「樂觀」的看法，西方媒體近來對台海情勢的預言則顯得十分緊張。例如英國《金融時報》11日刊登「台灣關鍵時刻越來越近」的撰文，指出過去數十年來，美國會否為台而戰的問題還相當抽象，但現在這個問題已經愈來愈迫切了；《紐約時報》9日也以「美國與中國大陸因為台灣進入危險領域」為題，指出台灣已成為美中日漸分歧與對抗關係中的核心，形容中美台的關係已經缺乏絕緣體，一觸碰就可能引發戰火，甚至指出解放軍武統台灣已變得「可以想象」。

普京於受訪時表示，台海應不會有爆發軍事衝突的威脅可能。（AP）

如果以兩岸綜合實力對比的角度觀之，或許確如普京所言，各方面的時間優勢都站在大陸這方，其工具箱內的對台政策重多，也大可依其步伐進行統一工作的全面佈局，而沒有即刻以武力攻台的必要。然而西方媒體的警示並非沒有道理，因即便北京有耐性與計劃，但總有各種因素讓情況變得難以預料，其中除了美國在台海的干預之外，台灣民主也是危險因子之一。

台灣政壇近日十分熱鬧，國民黨立委鄭麗文10月12日在質詢場合與蘇貞昌爆發嚴重口角，雙方在立法院內你來我往，吵得不可開交。

鄭麗文質詢蘇貞昌台灣是否應爭取發展核潛鑑，蘇貞昌一開始未回答，鄭之後追問「兩岸軍事失衡，為何不爭取核潛艇彌補」，蘇便反嗆「什麼失衡？妳要投降嗎？」鄭麗文直接回罵，「要投降第一個是你，第二個是蔡英文」，蘇貞昌氣得大罵「不會像你們那麼袂見笑（閩南語，指不要臉）啦！」鄭麗文因而走向備詢台飆罵，要求蘇貞昌道歉。

蔡英文為此特別發文力挺蘇貞昌，指明鄭麗文是「情緒性的質詢」，國民黨則群起痛批蘇貞昌失格失能，要求道歉下台，雙方針鋒相對，戰火延燒數日。

鄭麗文10月14日上午現身台灣立法院，談及她當年離開民進黨的原因，直接批評台獨就是一場騙局。 （中央社）

相關鬧劇還不止於此，基進黨立委陳柏惟在被爆出肇事逃逸前科後，罷免情勢顯得岌岌可危，民進黨傾全力相救，基進黨也以「杜絕中共黑手介入、守護台灣民主」作為抵禦此次罷免危機的主論調。陳柏惟本人則上演一出雨中漫步的「百里苦行」，途中還與母親來了一場感人肺腑的含淚相遇，一場單純立委罷免，又被操作成一場「抗中保台」的八點檔大戲。

類似的場景台灣民眾早已見怪不怪，所謂「優質理性」的民主就如同鬼魂一般，大家都聽過，但沒人見過。其實與各以選舉為政制的地區表現相比，台灣的情況並不特別，也糟糕不到哪去，選舉政制的運作在大部分時候都是如此，有些場景民眾看來荒謬混亂，實則在選舉體制的運作下，操作民粹的政治收益本就大於所謂「理性」。

美國人相信特朗普（Donald Trump）「美國優先」能讓美國重返榮耀，英國認為歐盟讓自身利益受到侵佔而脱歐，這些決定的背後大多充斥着政客難以面對內部問題的逃避卸責，而以民粹轉移焦點獲得支持又會是簡單而有效的解決方案。

台灣基進主席陳奕齊轉貼日本地方議員聲援陳柏惟的推文。（Facebook@陳奕齊-新一）

因此這些亂象不是台灣的專利，只是對其他國家而言，這是選舉制必然會面臨的風險與缺陷，這缺點說小不小，說大也不大，總是能隨着時間再做調整修正。但台灣則不然，政客們操作民粹的兩岸問題，面臨的是戰爭與否、生死存亡的真實後果，稍有不慎，便難再有任何調整與修正的餘地，相較於其他地方，台灣的民主只能更加謹慎，沒有疏忽或操弄的空間。

但從現實情況來看，台灣政客們顯然不這麼想，高風險伴隨着高報酬，民進黨確實得到頗為豐厚的回報，綠營政客們對兩岸議題的把握也變得越發得心應手，挑釁的越來越明顯，博取政治紅利食髓知味。

各種政治體制有其利弊，選舉制度出現一些「荒謬」的情境，也算是普羅大眾都能習以為常的「副作用」。選舉制雖能容忍荒謬，但不應將民眾置身於「危險」。現實情況或許如普京所言，大陸還沒有即刻以武力解決台灣問題的必要與打算，但台灣的民主現狀，卻極有可能成為其中的變因。

然而，期待政客們在選票的算計下不要短視近利，更謹慎地面對台灣政制相較於其他地區可能面臨更嚴重的後果，似乎難以做到。