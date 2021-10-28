COP26｜避孕套難分解破壞地球？降低碳足跡從「環保」性行為做起

第26屆聯合國氣候變化大會即將在10月31日舉行，減排成為了一大重要主題。不過除了各國的措施以外，一些降低「碳足跡」的事也可以由你我做起。其中包括了你或許意想不到的——環保性行為。



所謂環保性行為，是指使用對影響地球較少的潤滑劑、玩具、床單和避孕套等。用完即棄的避孕套對地球的影響最大。

據聯合國人口基金估計，全球每年生產約100億個男性用乳膠避孕套，大部分都被丟棄在垃圾堆填區。由於大部分避孕套都是由合成乳膠製成，並使用添加劑和化學品，意味它們不能被回收。合成乳膠亦因降解困難，造成污染。

圖為2016年10月，澳洲悉尼一間超級市場的避孕套陳列。（Reuters）

也不是所有避孕套都是如此。在古羅馬時期使用的羊皮避孕套就是可完全降解的選擇，當然羊腸無法阻隔病毒，今時今日不可能使用。因此一些利用植物材料製作的純素避孕套，可以是其中一個選擇。

除避孕套外，使用水基或有機的潤滑劑也是其中一種方法。因為大部分潤滑劑也是使用石油製成，含有化石燃料。隨着近年人們對環保意識的提升，使用水基或有機製成的潤滑劑也逐漸變得流行起來。

美國網紅醫生Tessa Commers她TikTok上載了不少有關性健康的資訊。她其中一套超過800萬點擊觀看的影片，是教人如何用米澱粉和水自製潤滑劑。

除此外的，在一些性生活上不太明顯的部分也可以進行改變以減少浪費。例如避免淋浴性行為以減少用水、關燈及購買合乎道德時尚（製造衣服對環境影響最少）的情趣內衣和服飾。