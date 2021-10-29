澳洲兩款移民簽證增設香港人分類　明年3月實施　申請永居門檻降

澳洲10月29日進一步公布有關給予香港人「避風港政策」的文件，當中包括在兩項永久居留簽證上，各增加一個為港人而設的分類「香港組別」（Hong Kong Stream），給予持有當地畢業生或臨時工作簽證的香港人申請。澳媒指，在新政策下，合資格港人申請永久居留簽證的門檻變得極低。



新措施將在2022年3月5日起實施。

增設「香港組別」

澳洲新公布的《移民規例修訂（香港）法例2021》文件顯示，政府會在「技術移民獨立簽證」（俗稱189簽證）和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」（俗稱191簽證）內，各加設「香港組別」（Hong Kong Stream）。

澳洲2021年10月公布《移民規例修訂（香港）法例2021》文件（網站截圖）

據澳洲傳媒SBS中文台報道，這兩項全新簽證分類渠道的申請人，須是持有臨時技術移民工作簽證（457簽證）、臨時技術短缺簽證（482簽證）或臨時畢業生簽證（485簽證）的香港人，在申請時須持有香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）護照。

這些持有臨時簽證的申請人也須符合通用條件（Common criteria），例如是健康檢查與品格審查、沒有被澳洲安全及情報組織視為直接或間接安全風險等，他們持有簽證4年後可以申請技術移民獨立簽證（189簽證），或是在指定偏遠地區居住、工作或進修3年後，可以申請偏遠地區技術移民永久居留簽證（191簽證）。

澳媒：跳過「計分」等要求

報道指出，在新政策下，持有畢業生或臨時工作簽證的港人，將能在澳洲一定年期後，只需符合「通用條件」便可申請永久居留，無須達到傳統「計分」等要求，申請永居門檻降低。

澳洲政府也有在文件列明新簽證分類「香港組別」（Hong Kong Stream）的收費，18歲或以上申請人的費用為6,170澳元（約3.6萬港元），18歲以下申請人的費用為5,145澳元（約3萬港元）。若然18歲以上的申請人被評估為未擁有基本英語能力，則需再繳交額外費用。

澳洲政府在文件列明新簽證分類「Hong Kong Stream」的收費資料（網站截圖）

香港2020年中實施「港版國安法」後，西方多國反對，澳洲同年宣告推出優待香港人方案，包括公布讓持當地學生簽證或臨時技術簽證的港人獲准額外在澳洲居留5年，然後有途徑申請永久居留。

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