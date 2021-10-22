台冷血青年14刀殺無償養大自己78歲老婆婆　殺人後即去按摩店享樂

台灣新北市新莊區昨天驚傳凶殺案，78歲楊江姓老婦人身中14刀倒臥家中。



監視器發現死者曾當保母一手帶大的20歲李姓男子涉有重嫌，案發前不久才被老夫婦趕出家門，疑因錢行凶，案發後帶著搶來的現金逃往東部。

警方漏夜追緝，晚間11時許持拘票在花蓮逮到人，全案將朝強盜殺人罪嫌偵辦。

無償養大對方 竟反遭14刀無情殺害（點圖放大閱讀案情細節）▼▼▼

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據了解，被害楊家原與李家是鄰居，李男母親未婚生下他，產後精神狀況出問題，李男祖母無法兼顧工作與照料孫子，請死者幫忙照料，一開始有保母費，後來無力為濟。死者不捨孩子沒人照顧，把李男帶到家中同住，無償照料。李男讀高中時學壞，開始偷錢、偷東西，楊家原都選擇原諒，但最後受不了把他送回李家。李男後來還流落公園，最近跑回來找死者求救，死者心軟，讓小兒子帶著他在塑膠工廠上班。前天公司發薪水，死者小兒子領不少現金，李男疑起了歹念，昨天上班沒多久就不見蹤影，死者小兒子見李男消失，很緊張打給母親沒人接聽，叫姊姊返家查看；姊姊返家見鐵門大開，木門卻反鎖，上頭有血漬，急叫父親與弟弟返家並報警。

警方昨天下午3點多趕到，和三人一同破門進屋，見楊母倒臥客廳血泊中，急救無效；老婦人身中14刀，其中胸前1處、背後13處刀傷。警方循線追蹤李男，發現他冷靜返家後換掉染血衣物，接著搭計程車到台北市林森北路附近的半套店按摩，再包計程車前往花蓮。警方發現他到花蓮之後，便與家住花蓮的朋友會合。警方稍早在花蓮火車站附近發現他在買鹽酥雞，上前將他逮捕到案，並從其身上搜出現金，目前正在返回新北路上。警方懷疑他是要錢不成才會痛下殺手，全案將朝殺人強盜罪嫌偵辦。

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