NASA太空探索領導地位岌岌可危　美國憂中國正在研發核動力太空船

美國太空總署（NASA）官員表示：「如果美國想在火星上擊敗其他對手，就需要投資於核動力航天器。」



根據合眾國際社（United Press International）報道，美國官員在近日的眾議院科學、空間和技術小組委員會聽證會上敦促國家投入資源去研究和開發核動力火箭，他們想要讓人類在三到四個月內就可以到達火星上，這是傳統化學推進火箭所需時間的一半。

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核火箭的工作原理在於，利用核反應或放射性物質衰變釋放出的能量加熱工作介質，工作介質再透過噴管高速排出，進而產生推力，宇宙飛船得以高速飛行。具體來講，核反應釋放的能量可將液態氫加熱至攝氏2,430度（核電站堆芯溫度的8倍），同時推進劑會膨脹並以驚人的速度噴射出來。相比於化學火箭，核動力火箭每單位質量的推進劑可產生兩倍推力，因此飛船將會大大加速，航行時間也更長，無論是土衛六還是冥王星，當火箭到達目的地後，核反應堆將會從推進系統轉為動力源，保證太空飛行器在長達數年的時間內發回高品質的數據。

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中國積極投資於太空技術

「我們的戰略競爭對手包括中國，確實已經在積極投資於太空技術，包括核能和推進器以實現該國的目標，並想讓人類在月球上活動，更不用說火星和太空的科學任務。」NASA財政顧問巴維亞・拉爾（Bhavya Lal）在小組委員會的會議上說：「美國需要快速行動，才能保持競爭力，並在全球太空領域保持領導地位。」

這一切都發生在中國被指出正在測試一種能攜帶核彈頭的高超音速導彈後的消息後，該消息令美國官員感到意外，儘管北京官方迅速否認了這說法，但有一些人仍將其視為威脅，因為美國情報部似乎低估了中國的太空技術。

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2033年將人類送上火星

美國太空總署（NASA）表示，他們希望在2033年將人類送上火星，然而美國科學院太空核能推進技術委員會（Committee on Space Nuclear Propulsion Technologies at Academies）的主席羅傑·邁爾（Roger Myer）博士卻給這目標潑了一身冷水，他表示：「人類在2033年前要想旅行火星根本是不可能的事情。」與此同時，根據路透社報導，中國官員已將2033年作為將太空人送上火星的目標日期。如果先前消息是可信的，那麼中國若持續順利發展核能推進，想要在他們訂立登上火星的時間實現該目標，是非常有可能的。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】