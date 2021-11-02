英法漁業糾紛持續　馬克龍同意延後制裁期限一天繼續談判

英法再因漁業陷入糾紛，雙方領導人11月1日會面後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示願意延遲制裁英國措施一天，至當地時間2日結束，以便雙方商討解決方案。



馬克龍表示雙方仍在談判，在談判期間實施制裁並不合適，因此決定延遲有關措施：「我們將在明天（2日）結束時再看我們的情況，以了解情況是否發生了根本的變化。」

馬克龍表示英國會在2日的會議時帶來新方案，又表示未來的數小時十分關鍵。

圖為11月1日，英國格拉斯哥氣候峰會，約翰遜與馬克龍正在站立交談。（Reuters）

馬克龍及英國首相約翰遜（Boris Johnson）目前都在英國蘇格蘭格拉斯哥，出席聯合國氣候變化大會，兩人舉行會談後一度發表矛盾聲明，互相指責對方才是問題癥結所在。其後馬克龍決定願意延遲制裁英國措施，方便繼續談判。

英國發表聲明，歡迎法國的延遲決定，並承認需要更深入的討論，以解決英國與歐盟關係中的一系列困難。

新一輪漁權爭議起因在9月，英國拒絕向數十艘法國漁船發出捕魚許可。法國不滿英國違反脫歐承諾，在日前發出最後通牒，指若繼續無法解決糾紛，將在11月2日限制英國漁船停靠港口，限制進口商品等，以作報復。