內地推新綜藝《魷魚的勝利》玩童年遊戲　被批明抄《魷魚遊戲》

撰文：聯合新聞網
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Netflix熱播劇《魷魚遊戲》風靡全球，無論是劇中的人物、遊戲情節、場景都造成話題，然而有網友發現，內地影音平台優酷近日推出一檔綜藝節目的海報字體、設計，竟然都和《魷魚遊戲》相似，引爆內地、韓國網友怒火，對此優酷也回應了。

優酷20日在微博發文表示，將在2022年推出一檔綜藝節目叫《魷魚的勝利》，並強調這是智力、體力的挑戰，也是兒時遊戲的回憶殺，整場節目將採劇情推進和組團作戰模式。

另外，《魷魚的勝利》的海報字體設計採用和《魷魚遊戲》相似的風格，同樣都有圓形、三角形、正方形圖形。貼文一出，立刻引發討論。

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許多內地網友看不下去直言，「別抄了！好丟人！」、「吃相好難看，這個熱度還蹭」、「我們國家和魷魚有啥關係？烤魷魚嗎？你好歹叫老鷹捉小雞的勝利還比較吸引我」。消息也馬上被人轉貼韓國論壇中，韓國網友紛紛群起痛批，「中國真是我們的附屬國，什麼都跟著拍」、「越看越好笑、連魷魚的字體都一樣」。

面對排山倒海的質疑聲量，優酷20日晚間緊急回應，稱這只是節目最初的提案，早就被內部人員「打槍了」，實際綜藝名為《遊戲的勝利》，但工作人員還是誤把最初提案放在招商會上，因此他們也緊急改正，向網友道歉。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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