《魷魚遊戲》3色迷宮原型：海邊小鎮的大師名作　喜歡還可住一晚

說起近期最爆的電視劇，《魷魚遊戲》一定榜上有名。不信？Netflix會告訴你，它已成自己開播觀看量史上最高的一部。而且不只是韓劇，是所有劇，連不愛看字幕的美國人都征服了。



誠然，觀眾對劇情評價褒貶不一，但幾乎全都表示了對其中色彩美學印象之深刻。尤其是每次遊戲前必經的樓梯式走廊，就像一個巨大的立體迷宮，有夠魔幻。而且每次鏡頭轉到這裏，都意味着新的死亡淘汰即將開始。所有玩家沉默地在迷宮裏穿行，不知它會將自己帶向何方，這種童趣卻荒誕的畫面總讓觀眾興奮又緊張。一開始，我以為如此超現實的設計大概只存在影視裏，沒想到它真有原型。

從一棟名為「紅牆」（La Muralla Roja） 的公寓身上，就能找到它的影子。前幾年，這座西班牙小鎮住宅還受到Instagram博主的追捧，火成了大熱旅行目的地。不過，它可不是包裝的網紅，恰恰是大師名作。早在在1973年，建築鬼才Ricardo Bofill就建好了它。他正是西班牙後現代主義風格的先驅，其不少作品也被稱作「20 世紀最令人印象深刻的建築」 。紅牆公寓就是毫無疑問的代表作。源源不斷的人們驅車前來，只為一睹海岸峭壁上這座「城堡」 的高顏值，並留下自己的靚影。《魷魚遊戲》熱播後，想必它又要紅上一層樓了。

《魷魚遊戲》的迷宮原型 美到不真實的海邊「城堡」（點圖了解更多）▼▼▼

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紅牆公寓剛建成的時候，就因為過分離奇，被看作烏托邦式的建築。所以近50年後它再成網紅，我一點也不意外。畢竟，從地理位置到外表，它都符合對夢幻最高級的想象。從巴塞隆拿（Barcelona）沿海岸線南下，開車5小時就是其所在的卡爾佩鎮。身為地中海畔的繁榮度假小城，無論陽光、沙灘、海浪，還是仙人掌，這裏都要素齊全。

高大的紅牆就矗立在滿滿氛圍感的懸崖邊，沿着海岸線的輪廓垂直而上，與北非隔海相望。它的外形也深受阿拉伯世界傳統城堡的啟發，融合了一絲異域風情。看到它的第一眼，就很難不被色彩吸引。熱烈的紅色外牆和湛藍大海碰撞出鮮明的對比，成就了這棟公寓的名字。而且，這紅色並不是單一的。它時而從火紅轉為溫柔的淡粉，整體更顯生動。明艷的外觀包裹着的，是沉靜的內裏。

在天井，顏色轉換成了冷調。從天藍、靛藍、向紫羅蘭漸進，映襯著淺淡的天空，偶爾也與變化的光線形成奇妙的融合。利落的幾何線條同樣是公寓的一大特色。層層堆疊樓梯和相互連通的廊橋使得造型趣味十足，為攝影愛好者提供了豐富的發揮空間。如此接近童話的設計，讓人如墜夢境，直到看到門口停放的車輛，才反應過來它是一座現實中的公寓。

紅牆內部一共有50戶住宅，包含由小到大的三種戶型：60平方米的工作室、80平方米的兩室公寓，以及120平方米的三室公寓，滿足各種居住需要。公共空間也富有生活氣息。不僅庭院和走廊上佈置着花花草草，在屋頂露台，十字形的游泳池、桑拿房、日光浴室都被預先設計好。如今，這棟48歲的老公寓依然保養得當。在露台向海上望去，就是矚目的巨岩地標，美如畫卷。不得不感嘆，很多人的終極夢想，只是住在這裏的人的日常。

想親身走進《魷魚遊戲》迷宮不是夢 你也可以來住一晚（點圖了解更多）▼▼▼

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和上海武康大樓一樣，紅牆公寓也是一棟私人住宅。隨着它走紅，可想而知，這裏的居民也會遭遇同樣的問題——網紅打卡。在Instagram上，關於紅牆公寓的標簽已有1.6萬個，幾乎每天都可以看到最新發布的照片，最近它們更多地和《魷魚遊戲》聯繫了起來。儘管曾有業主投訴，紅牆公寓依然保留著預約參觀的可能。但如果想要不受打擾地觀光和拍攝，租住一晚是更方便的選擇。

目前，公寓裏已經開了不少民宿，專門迎接遠客。很多視角，確實是光看航拍和建築外觀無法得見的。比如室內原木餐桌旁向窗外眺望，紅牆綠樹襯著碧海藍天，小酌一杯，滿是度假風情。如果住在頂層，還能盡享整個午後的露台風光。口腹之慾滿足後，在十字形游泳池內游上一會兒，上岸後可以躺著曬曬太陽。除了眼睛，皮膚對熱烈地中海的感知同樣深刻。為了和美景相稱，民宿內部也常常被房東打扮地明艷多彩。目前，每晚的房價最低在800元左右，如果有更好的景緻，價格可以來到2000元。隨著《魷魚遊戲》熱播，去不了韓國和巴黎快閃店的人們也將目光瞄準此處，或許價格還會看漲。

除了紅牆 Ricardo Bofill其他作品同樣挑戰你的想象（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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提起西班牙建築師，大部分人的第一反應是高第（Antoni Gaudí i Cornet）。其實造出紅牆的Ricardo Bofill，同樣是西班牙最富盛名的建築大師之一。現年82歲的他執業以來已經在幾十個國家留下了超過1000個作品，包括大量公寓、酒店、辦公樓、機場等商業項目。不過，將他的才華展現得淋漓盡致的，還是上世紀七八十年代這些早期作品。

其中，位於巴塞隆拿的瓦爾登7號很值得一提。這座落成於1975年的「巨型堡壘」 ，也是一棟公寓樓。站在高大的入口前，會覺得自己是如此的渺小。從它身上，你可以找到不少和紅牆公寓的相似點。比如它張力十足的色彩搭配，外觀是陶土紅，內里卻是湖綠，走廊處還有靛藍瓷磚包邊。它也同樣是一座迷宮式的建築。內部的廊橋和陽台錯綜交織，帶來了豐富多樣的空間感受。畢竟是一棟公寓樓， Bofill也充分考慮了住戶的需求。5個中庭都光線明亮，植被宜人，還有精緻的小噴泉，446間住宅也都能同時飽覽內外兩側的景觀。

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由於其超現實的風格， Bofill的建築和生存類影視很有緣。他在巴黎近郊建的公寓Les Espaces d’Abraxes，就是包括《飢餓遊戲》（The Hunger Games）在內多部電影的取景地。上世紀80年代，Bofill的建築風格開始受到新古典主義的影響。於是，公寓被他融入了巴洛克元素，成為了一座能居住的紀念碑。這個看起來非常不像住宅的巨集偉建築群，也有著聽起來和住宅無關的名字——「劇院」、「拱門」和「宮殿」。半圓的「劇院」包裹著綠色的廣場，將人們順著台階送至舞台中心的「拱門」，最後步入背景中的高聳的「宮殿」。但它們真的是公寓。「劇院」和「宮殿」分別有130和441間住宅，「拱門」上也有20戶。人們生活在其中，就仿佛在出演日常的戲劇。

最後，Bofill自己的工作室，也能稱之為他的代表作。1973年，盤下巴塞隆拿郊區即將拆除的水泥廠後，他把家搬到了那裏，就再也沒離開過。因為改造得太好，《西部世界》（Westworld）還曾來此取景。30個筒倉清理完畢後，Bofill為這座巨大的工業廠房引入了陽光與曲線，賦予其新的靈魂。在住宅區域，未經粉刷的裸露牆體和純白的家居，製造了衝突中的和諧。在室外，蔥蘢的草木生長了出來。這座原本失去生機的建築，具有了更多的人情味。或許，下次我們到西班牙旅行時，除了探訪聖家堂（Sagrada Família）和巴特略之家（Casa Batlló），去近距離看看Bofill的建築，也是個不錯的選擇。

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