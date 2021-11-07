美國CIA承認利用靈媒穿梭時空：火星約公元前100萬年前有外星人

英媒11月4日稱，美國中央情報局（CIA）曾要求靈媒觀察火星，而這名靈媒發現，公元前100萬年左右那裏有外星人。



《太陽報》4日稱中情局承認這項斥資2,000萬美元的項目的確存在，部門1984年5月22日與一名聲稱有超自然能力的靈媒合作，進行名為火星探索（Mars Exploration）的實驗。

美國認為蘇聯正大力投資類似研究，為讀懂敵人的想法，馬里蘭州（Maryland）米德堡（Fort Meade）一支秘密軍方部門就超感官知覺（Extrasensory Perception）展開調查。

報道引述CIA文件指，這位匿名靈媒稱，他在約公元前100萬年的火星看到巨型金字塔、方尖碑（Obelisk）、道路網路及一些避難所。避難所內有不同的房間，但幾乎無任何家具或其他東西，火星人在裏面沉睡以躲避凶猛的風暴。他形容，這就像是冬眠。

美國太空總署（NASA）4月19日宣佈，美國「機智」號火星直升機已經完成首飛。這具有重大的突破意義。圖為「機智」號在火星地面。（Reuters）

當中情局職員詢問說，誰會在風暴期間冬眠，靈媒聲稱認出一個外星種族，他們是「很高大但也非常纖瘦」的古代人，「他們正在死去」，「他們的時代已過去」。

CIA於10月在網站發布相關問答內容，承認加州斯丹福研究院（SRI）早在1972年已展開這個項目。這項計劃起初稱為「星際之門」（Stargate）。

中情局1977年把計劃移交國防情報局（Defense intelligence Agency，DIA），代號也改為Grill Flame。國防情報局1990年代中期把它交還給CIA後，當局決定終止這項計劃。

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