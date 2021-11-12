中印邊境入冬印軍動作頻頻　中國專家：真實戰力不堪一擊

中印對峙持續，中印邊境入冬之際，印軍近來表現「高調」動作頻頻。中國專家指出，印軍後勤保障能力和解放軍不可同日而語，印軍真實戰力「不堪一擊」。



據美國《防務新聞》（Defense News）11月8日報道，印度軍隊近日在中印邊境擴大部署規模及延長部署時間。

報道稱，印度軍方將中印邊境的部隊規模增至5萬人，也將部署時間延長至整個冬季，其目的在於搶奪更有利的優勢，以處理兩國邊境爭議。

印度高層官員證實，印度陸軍正準備在拉達克東部的中印實際控制線（LAC）部署大量軍隊、武器和支持設備，以應對中國人民解放軍。

然而，報道指出，這將讓印度軍方面臨成本持續上升的巨大挑戰，加上營地興建、無人機及衛星偵察設備等費用，不斷上升的作戰支出將是印度軍方的巨大挑戰。

印度官員對此回應稱，儘管成本龐大，但印度軍隊裝備精良，可以在實控線上長期作戰。

中印對峙：圖為2020年9月9日，位於印控克什米爾的斯利那加-拉達克公路上，印度軍方車隊在行駛。（AP）

北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰認為，雖然印軍一線後勤狀況有所改善，但是印度在前線物資保障上的漏洞仍然很大。

錢峰解釋說，因為印度的經濟和財政總體實力有限，加上疫情對經濟的影響，國防預算和理想中還是有較大差距。

此外，雖然印度加大了投入力度，但印度在基建和製造業上的效率和質量都很不如意，在邊境建設上仍處於追趕中國的狀態。

2013年5月，中國士兵進入與印度有主權爭議的拉達克拉起橫額，警告印度軍隊勿越界。（美聯社）

上海社科院國際問題研究所研究員胡志勇表示，雖然印軍相較而言邊境一線人數更多，但「真實戰力不堪一擊」。

胡志勇指出，印軍山地師局部作戰能力可能略強，但整體戰略佈局不行，一旦爆發衝突，中國的資源調動能力遠超過印度。

胡志勇認為，冬季中印邊境地區大的武裝衝突應該不存在，但零星小規模衝突仍然可能。

錢峰也認為，中印邊境局勢總體可控，不太可能演變為2020年的衝突規模。