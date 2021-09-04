泰王駕專機載后妃合計22人飛德國？傳聞中「伴駕名單」有玄機

撰文：許懿安
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泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）不論登基前後都予人長年不在國內的印象，成為2020年泰國爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後民眾不滿並上街示威原因之一。傳聞泰王近日親自駕駛王室專機，載着后妃合計22人前往德國。

馬來西亞《中國報》9月4日稱傳聞陪泰王赴德者中，不見傳聞中將復位的西拉米（Srirasmi Suwadee，她是泰國第三任妻子），惟地位相當於中國清朝「貴人」的詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）也在機上。傳與泰王疏遠的王后素提達（Queen Suthida）卻被指坐在副機師的位置。有聲音稱這顯示她在他心目中仍有一定的份量。

泰王不論登基前後每年都在德國待上一段長時間。泰國異見人士、日本京都大學副教授帕溫（Pavin Chachavalpongpun）曾稱泰王喜歡德國巴伐利亞此地多年，因他在此進行例行健康檢查，此外這裏清靜，能讓他享有較多私隱。

惟這種享受背後卻是用金錢堆砌出來的。長年關注泰國王室與時事的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）曾在Facebook披露一份大泰文文件，顯示屬泰國駐柏林領事館的開銷估算，日期為2016年5月1至9月30日，估計是當時仍是王儲的哇集拉隆功在德國的小部分開銷。它顯示7名職員5個月內便用了93.8萬歐元（約866萬港元）。這僅是泰王整體支出的一部分，令他生活奢華的形象更深入人心。

說回泰王傳聞中的「德國之行」。馬歇爾9月1日在Twitter發文並引述慕尼克機場消息人士稱，泰國王室專機8月31日抵達德國慕尼克，不見泰王下機，卻卸下一堆貨物，而且大半天都沒飛走。

馬歇爾認為這可能意味着，這航班是為泰王再度赴德做準備。

馬歇爾引述泰國政府消息人士稱，泰王仍在曼谷。

↓他8月31日推文稱王室專機已抵慕尼克，但對泰王是否在機上，稱不同的消息內容有矛盾，而這情況並不常見。他稱泰王可能真的不在機上，或是想將行程保密。

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