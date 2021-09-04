泰王駕專機載后妃合計22人飛德國？傳聞中「伴駕名單」有玄機

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）不論登基前後都予人長年不在國內的印象，成為2020年泰國爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後民眾不滿並上街示威原因之一。傳聞泰王近日親自駕駛王室專機，載着后妃合計22人前往德國。



馬來西亞《中國報》9月4日稱傳聞陪泰王赴德者中，不見傳聞中將復位的西拉米（Srirasmi Suwadee，她是泰國第三任妻子），惟地位相當於中國清朝「貴人」的詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）也在機上。傳與泰王疏遠的王后素提達（Queen Suthida）卻被指坐在副機師的位置。有聲音稱這顯示她在他心目中仍有一定的份量。

泰王不論登基前後每年都在德國待上一段長時間。泰國異見人士、日本京都大學副教授帕溫（Pavin Chachavalpongpun）曾稱泰王喜歡德國巴伐利亞此地多年，因他在此進行例行健康檢查，此外這裏清靜，能讓他享有較多私隱。

惟這種享受背後卻是用金錢堆砌出來的。長年關注泰國王室與時事的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）曾在Facebook披露一份大泰文文件，顯示屬泰國駐柏林領事館的開銷估算，日期為2016年5月1至9月30日，估計是當時仍是王儲的哇集拉隆功在德國的小部分開銷。它顯示7名職員5個月內便用了93.8萬歐元（約866萬港元）。這僅是泰王整體支出的一部分，令他生活奢華的形象更深入人心。

說回泰王傳聞中的「德國之行」。馬歇爾9月1日在Twitter發文並引述慕尼克機場消息人士稱，泰國王室專機8月31日抵達德國慕尼克，不見泰王下機，卻卸下一堆貨物，而且大半天都沒飛走。

馬歇爾認為這可能意味着，這航班是為泰王再度赴德做準備。

馬歇爾引述泰國政府消息人士稱，泰王仍在曼谷。

Sources at Munich Airport confirm they never saw the king get off the plane, it just dropped off cargo, Thai sources say he is still in Bangkok pic.twitter.com/Kw10X8867S — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 31, 2021

Thai royal plane HS-MVS is still at Munich Airport. Its arrival yesterday may mean that King Vajiralongkorn plans to return to Germany soon. pic.twitter.com/EnBz9E46jg — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) September 1, 2021

↓他8月31日推文稱王室專機已抵慕尼克，但對泰王是否在機上，稱不同的消息內容有矛盾，而這情況並不常見。他稱泰王可能真的不在機上，或是想將行程保密。

Royal plane has landed in Munich. There’s a lot of conflicting information from sources about whether king was aboard, it’s unusual to have this level of confusion. Either he was not aboard or he was trying hard to keep this trip secret. Will write more once I find out more 🙏 pic.twitter.com/lVPrmMgsmH — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 31, 2021

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