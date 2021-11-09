泰國公主久違出席王室活動成為話題　記者：她廿年沒跟媽媽說過話

泰國王室二公主西麗萬那瓦里（Sirivannavari Nariratana）是泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和第二任妻子誕下唯一的女兒。她在相隔近一年首度出席王室公開活動。有長年關注泰國王室與時事的英國記者稱，她20年來沒跟母親說過話。



西麗萬那瓦里在Instagram發文，稱她5日前往大城府邦巴因縣的「尼維塔瑪帕萬寺」出席皇家功德儀式。她在賬戶上載數張當天身穿傳統服裝照片。

這是她自2020年12月後，相隔近1年以來首度公開出席王室公開活動。

↓西麗萬那瓦里的Instagram賬戶上載她出席公開活動的照片。一襲灰藍色服裝令她看來更高貴優雅。

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英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）長期關注泰國王室動態，並著有《泰王的新衣：從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》一書。他不時在Twitter上「爆料」。他11月8日轉發公主近照，推文寫着：「她20年來從未與母親或4名哥哥說過話。」

She never spoke to her mother or her four brothers for more than 20 years pic.twitter.com/PlL1E7uOQ6 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 8, 2021

有網民留言稱，她或許真沒太多選擇？不過馬歇爾回應稱： 「這是有爭議的。如她想和他們說說話，她或可找到辦法的。」

現任泰王育有5名兒子，除了提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）以外的4個兒子，皆為第二任妻子尤瓦提達（Yuvadhida Polpraserth）所生，但在1996年時，泰王卻聲稱尤瓦提達涉嫌貪污、和軍人有婚外情，因此與她離婚，與4名兒子的連絡亦切斷，連學費都不再為他們繳交。

尤瓦提達之後帶4名兒子前往美國定居，只有女兒西麗萬那瓦里公主被接回泰國，並保留王室名銜。

↓更多西麗萬那瓦里的照片，請點擊放大觀看：

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