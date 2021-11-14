杜特爾特揚言報名選菲律賓副總統　將與長女薩拉對壘

菲律賓大選將在2022年5月舉行，曾明言任期屆滿就會退出政壇的總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）表明11月15日將報名參選副總統，他的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）13日亦已報名，意味兩父女屆時要就副總統寶座直接對壘。



菲律賓最大電視台阿爾托廣播系統—紀事廣播網廣播公司（ABS-CBN）報道，菲律賓總統府通訊秘書安達納爾（Martin Andanar）13日指出，杜特爾特將參選下屆副總統，並會在15日，即替補登記截止當天前往選舉委員會遞交參選文件。

《菲律賓每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）則報道，杜特爾特13日陪同親信兼前特別助理克里斯托弗・吳（Christopher Bong Go）前往選委會遞交總統參選文件時說：「現在我將成為他的副手。」

被問及這是否代表他將與薩拉對決副總統寶座時，杜特爾特反問：「我不知道。她遞交了嗎？我女兒遞交（參選文件）了嗎？」之後他坦言，「我週一（15日）也會遞交（參選文件）。」

現年76歲的現任總統杜特爾特10月2日突然公開表示，他將退出政壇。由於當地選舉制度不允許連任，杜特爾特無法再參選總統一職。

克里斯托弗・吳10月初代表執政黨民主人民力量黨（PDP-Laban）（PDP-Laban）參選下屆副總統，但他13日撤回副總統參選表格，替補成為另一個政黨PDDS的總統參選人。