中德關係｜默克爾：與華部份合作一開始很天真　但不應該脫鉤

撰文：梁凱怡
出版：更新：

德國總理默克爾（Angela Merkel）接受路透社訪問時表示，德國對與中國的部分合作領域一開始可能很天真，但不應該因此切斷所有連結，以回應升高的緊張關係。

路透社11月17日報道，默克爾任內的交往策略，使得中國成為德國的首要貿易夥伴，並且塑造了歐洲對於中國的立場，但中國的不公平競爭和產業間諜活動仍然引發關切。她指出：「一些合作夥伴關係的態度方面，我們一開始時也許太過天真。最近我們更加仔細觀察，也更加正確。」

默克爾認為，德國以至歐盟應該繼續與中國合作，並互相學習。她說：「就我的觀點而言，完全脫鉤不會是正確之事，這將對我們造成傷害。」

默克爾提到，德國一直就知識產權和專利保障與北京討論，「無論是於德國的中國學生或是於中國經營的德國企業」。

默克爾還表示，西方民主國家一直試圖為新技術制定道德標準，他們要掌控自己的影響力，就必須於創新方面保持領先。她說：「目前，歐洲於量子計算和人工智能等領域未佔優勢」，「於許多領域，中國和美國做得要更好。」

默克爾表示，德國政府必須保護關鍵基礎設施。她的意思是德國應該制定資訊科技安全法，為像華為這樣的下一代通信網絡設備製造商設立很高的障礙。她補充稱：「但是，我覺得，需要強調的是，企業個體不應該從一開始就被排斥出去。」

默克爾內閣目前是看守政府，等待新的聯合政府的組成。新內閣的部份成員主張對華強硬路線。她認為，「我們需要一個開放的體制，對每個人的評價都應該遵循同樣的標準。」

白羅斯移民危機持續　鄰國憂慮引發軍事衝突德國看守總理默克爾想和丹麥女王碰拳打招呼　當眾被拒非常尷尬默克爾退休前最後一次訪問法國　獲群眾歡迎默克爾正式卸任德國總理　講述為何任內幾乎每年都出訪中國
中德關係
默克爾
德國