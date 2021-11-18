中德關係｜默克爾：與華部份合作一開始很天真　但不應該脫鉤

德國總理默克爾（Angela Merkel）接受路透社訪問時表示，德國對與中國的部分合作領域一開始可能很天真，但不應該因此切斷所有連結，以回應升高的緊張關係。



路透社11月17日報道，默克爾任內的交往策略，使得中國成為德國的首要貿易夥伴，並且塑造了歐洲對於中國的立場，但中國的不公平競爭和產業間諜活動仍然引發關切。她指出：「一些合作夥伴關係的態度方面，我們一開始時也許太過天真。最近我們更加仔細觀察，也更加正確。」

默克爾認為，德國以至歐盟應該繼續與中國合作，並互相學習。她說：「就我的觀點而言，完全脫鉤不會是正確之事，這將對我們造成傷害。」

默克爾提到，德國一直就知識產權和專利保障與北京討論，「無論是於德國的中國學生或是於中國經營的德國企業」。

默克爾還表示，西方民主國家一直試圖為新技術制定道德標準，他們要掌控自己的影響力，就必須於創新方面保持領先。她說：「目前，歐洲於量子計算和人工智能等領域未佔優勢」，「於許多領域，中國和美國做得要更好。」

默克爾表示，德國政府必須保護關鍵基礎設施。她的意思是德國應該制定資訊科技安全法，為像華為這樣的下一代通信網絡設備製造商設立很高的障礙。她補充稱：「但是，我覺得，需要強調的是，企業個體不應該從一開始就被排斥出去。」

默克爾內閣目前是看守政府，等待新的聯合政府的組成。新內閣的部份成員主張對華強硬路線。她認為，「我們需要一個開放的體制，對每個人的評價都應該遵循同樣的標準。」