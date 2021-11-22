歐洲多國辣招谷針　接種率已夠高　疫情為何不降溫？｜國際晨報

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗愈打愈多，但進入秋冬後多地疫情急遽升溫，政府措施也加強，例如「封殺」不接種疫苗者，企圖藉着拒接種而引致的生活不便，迫使人們接種。然而為接種率已不低的歐洲，為何未能讓疫情降溫？

一些歐洲國家加強防疫限制「谷針」，例如德國議會19日通過法案祭出「辣招」，包括規定只有打過疫苗、染疫後痊癒或檢測結果呈陰性的民眾才能搭乘公共交通工具或進入公司上班；奧地利宣布全國自22日起重新封城，疫苗強制令2022年2月1日實施；比利時恢復讓人在家工作的措施，並將強制佩戴口罩年齡下調至10歲；希臘亦對未接種疫苗人士施加額外限制；法國、意大利及捷克都就民眾進入特定公共場所如咖啡室、博物館、健身室、髮廊等要求出示證明。法、意更考慮進一步收緊措施，僅允已接種人士進入一些場所。

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政府的舉措在民間引起反彈，有示威者認為措施有歧視成份，於是上街抗議。奧地利、瑞士、克羅地亞、意大利、北愛爾蘭和荷蘭都有民眾上街。荷蘭鹿特丹示威尤為嚴重，更演變成騷亂，警方多次對天鳴槍驅散示威者，最少造成7人受傷。

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