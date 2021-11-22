比電影更誇張　80蒙面人洗劫美國Nordstrom百貨店　分25輛車逃逸

美國加州知名精品百貨諾斯壯（Nordstrom）上週六（20日）發生大規模搶劫案，有多達80名蒙面劫匪同時闖入，將高價物品洗劫一空，隨後搭乘在街上等候的25輛車逃逸。警方認定此為預謀犯案，目前已有3名嫌犯遭到逮捕，其餘嫌犯仍在追緝當中。



綜合外媒報道，案件發生在三藩市灣區（San Francisco Bay Area）胡桃溪（Walnut Creek）的諾斯壯百貨公司內。當地警方晚間約8時45分獲報，有多達80名蒙面劫匪持鐵橇入內，恐嚇逛街民眾、攻擊員工，並砸碎櫥窗玻璃將櫃上商品一掃而空。

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根據當地記者艾蘭德斯（Jodi Hernandez）公布的影片顯示，當時諾斯壯百貨公司外有多達25輛共犯車輛堵住街口等候，隨後劫匪紛紛手持成箱、成袋的贓物跑到外頭，隨即搭上車揚長而去。數十輛警車也趕至現場，並當場逮捕3名嫌犯。

警方週日上午開記者會說明案情，表示沒有人員在這宗意外中傷亡，目前正透過監視畫面比對，試圖揪出仍在逃的多名嫌犯。沒過多久，警方下午在社交媒體上發文提醒，情報顯示同一批劫匪很可能再度犯案，基於謹慎考量，建議商家與民眾保持警覺，警方也會增派人力巡邏。

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3 — Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021

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