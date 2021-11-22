比電影更誇張　80蒙面人洗劫美國Nordstrom百貨店　分25輛車逃逸

撰文：TVBS新聞網
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美國加州知名精品百貨諾斯壯（Nordstrom）上週六（20日）發生大規模搶劫案，有多達80名蒙面劫匪同時闖入，將高價物品洗劫一空，隨後搭乘在街上等候的25輛車逃逸。警方認定此為預謀犯案，目前已有3名嫌犯遭到逮捕，其餘嫌犯仍在追緝當中。

綜合外媒報道，案件發生在三藩市灣區（San Francisco Bay Area）胡桃溪（Walnut Creek）的諾斯壯百貨公司內。當地警方晚間約8時45分獲報，有多達80名蒙面劫匪持鐵橇入內，恐嚇逛街民眾、攻擊員工，並砸碎櫥窗玻璃將櫃上商品一掃而空。

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根據當地記者艾蘭德斯（Jodi Hernandez）公布的影片顯示，當時諾斯壯百貨公司外有多達25輛共犯車輛堵住街口等候，隨後劫匪紛紛手持成箱、成袋的贓物跑到外頭，隨即搭上車揚長而去。數十輛警車也趕至現場，並當場逮捕3名嫌犯。

警方週日上午開記者會說明案情，表示沒有人員在這宗意外中傷亡，目前正透過監視畫面比對，試圖揪出仍在逃的多名嫌犯。沒過多久，警方下午在社交媒體上發文提醒，情報顯示同一批劫匪很可能再度犯案，基於謹慎考量，建議商家與民眾保持警覺，警方也會增派人力巡邏。

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