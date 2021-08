英國男搶劫銀行失敗竟因「字太醜」職員看不懂　他只好空手離開

英國薩塞克斯(Sussex)警方日前在網站發出一篇新聞稿,表示一名涉嫌搶劫多家銀行的男子已遭判刑入獄。據了解,該名男子在今年3、4月期間陸續連搶了3家銀行,在首次行搶時卻因為紙條上的字跡「太潦草」讓職員看不懂,最後只好空手離開。



根據警方聲明指出,該名犯案男子為67歲的斯拉特里(Alan Slattery),今年3月18日首次試圖犯案,當天斯拉特里拿著一張紙條進入「全英房屋抵押貸款協會」(Nationwide Building Society),當時斯拉特里將紙條遞給行員示意要行搶時,卻因紙條上的字太過潦草,導致職員「看不懂」,完全不知道斯拉特里到底要做什麼,讓斯拉特里完全沒拿到一分錢就尷尬離開現場。

按圖看清「打劫失敗紙條」!

隨後該家金融機構職員仔細研讀後,發現原來紙條上寫着,「你的隔板擋不住我,交出10英鎊和20英鎊鈔票,想一想其他(在場的)客人」(your screen won’t stop what I’ve got, just hand over the 10s and 20s, think about the customers),驚覺自己竟然差點被搶劫還不自知,隨即通報當地警察,並將該張紙條及監視器影像交由警方進行調查。

首次行搶失敗後,斯拉特里於3月26日再度犯案,此次遭搶的行員不幸看得懂斯拉特里的紙條,在害怕被斯拉特里攻擊的情況下,成功讓斯拉特里搶走3000英鎊(約3.2萬港幣)。

斯拉特里成功得手一次後,食髓知味地於4月1日再度前往第3家銀行,試圖以相同手法進行搶劫,不料當行員發現斯拉特里的意圖後,直接動手將他推開,讓斯拉特里倉惶逃離現場。隨後警方根據監視器等線索掌握斯拉特里的身分,並在其住處附近成功將他逮捕,並於7月16日遭法院判處6年徒刑。

【本文獲「TVBS」授權轉載。】