英國男搶劫銀行失敗竟因「字太醜」職員看不懂　他只好空手離開

英國薩塞克斯（Sussex）警方日前在網站發出一篇新聞稿，表示一名涉嫌搶劫多家銀行的男子已遭判刑入獄。據了解，該名男子在今年3、4月期間陸續連搶了3家銀行，在首次行搶時卻因為紙條上的字跡「太潦草」讓職員看不懂，最後只好空手離開。



根據警方聲明指出，該名犯案男子為67歲的斯拉特里（Alan Slattery），今年3月18日首次試圖犯案，當天斯拉特里拿著一張紙條進入「全英房屋抵押貸款協會」（Nationwide Building Society），當時斯拉特里將紙條遞給行員示意要行搶時，卻因紙條上的字太過潦草，導致職員「看不懂」，完全不知道斯拉特里到底要做什麼，讓斯拉特里完全沒拿到一分錢就尷尬離開現場。

按圖看清「打劫失敗紙條」！

隨後該家金融機構職員仔細研讀後，發現原來紙條上寫着，「你的隔板擋不住我，交出10英鎊和20英鎊鈔票，想一想其他（在場的）客人」（your screen won’t stop what I’ve got, just hand over the 10s and 20s, think about the customers），驚覺自己竟然差點被搶劫還不自知，隨即通報當地警察，並將該張紙條及監視器影像交由警方進行調查。

首次行搶失敗後，斯拉特里於3月26日再度犯案，此次遭搶的行員不幸看得懂斯拉特里的紙條，在害怕被斯拉特里攻擊的情況下，成功讓斯拉特里搶走3000英鎊（約3.2萬港幣）。

斯拉特里成功得手一次後，食髓知味地於4月1日再度前往第3家銀行，試圖以相同手法進行搶劫，不料當行員發現斯拉特里的意圖後，直接動手將他推開，讓斯拉特里倉惶逃離現場。隨後警方根據監視器等線索掌握斯拉特里的身分，並在其住處附近成功將他逮捕，並於7月16日遭法院判處6年徒刑。

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