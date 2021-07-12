1歲童吞電池歷28次手術始保命　後遺症伴一生　醫生︰感冒可致命

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-07-12 03:58

小孩誤吞異物是每位家長的惡夢。英國1歲幼童Ollie Lennon進食時吐血，後來才發現是誤吞鈕扣型水銀電池，經28次手術才撿回一命，但醫生說他恐怕一輩子都無法恢復。Ollie的父親Elliot Lennon表示，簡單的小感冒都可能令兒子死亡，也永遠沒辦法像其他小孩一樣運動。

英國1歲幼兒Ollie Lennon進食時吐血，後來才發現是誤吞鈕扣型水銀電池，經28次手術才撿回一命。（Nathan Edwards/Getty Images）

綜合外媒報導，Ollie進食時吐血、咳嗽、吞嚥困難，甚至有類似窒息的症狀，就診第一天醫院還以為是哮喘，第二天靠X光才照出喉嚨裡有顆水銀電池，後來接受28次手術才保住性命。但即使將電池取出，Ollie依舊受到不可逆的傷害，因為組織反應的關係，奧利仍舊病重，終生都要面臨風險，只是小感冒也能奪走其性命。

Ollie在醫院治療時身體插滿喉管，院方還一度評估，他須到倫敦大醫院接受更好治療。但醫護人員當時做完檢查後告知其父母，Ollie狀況相當危急，轉院存活率不足10％，加上路程遙遠，父母考慮後，決定讓他留在該醫院治療。手術後Ollie胸口留下大塊傷痕，更曾在腹速開洞直接將食物輸至胃裡。

水銀電池體積小，如若誤吞，電池釋出的酸液會燒灼食道、胃部等器官，進而導致大出血，嚴重甚至死亡。