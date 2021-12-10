美國耶魯上百教授聯署要求終止「中國行動計劃」

美媒12月8日稱，繼2020年推出短片提醒美國官員「不要被中國政府誘騙成為間諜」後，美國聯邦調查局（FBI）2021年將再推出一部紀錄片，展示美國企業「正面臨來自中國政府和實體的商業間諜威脅」。



美國耶魯大學學生報紙《耶魯每日新聞》9日稱，耶魯大學已有100多名教授聯名發表公開信，譴責並要求終止「中國行動計劃」。

據報道，FBI這部名為「北京製造：統治全球市場的計劃」的紀錄片精選「4個案件」，均涉及華人「竊取美企秘密」。其中一名受訪專家在片中聲稱，只有兩類美國公司，一類是被中國黑客入侵和攻擊的，另外一類是不知道自己被中國黑客入侵和攻擊的。

美國之音也指出，這部紀錄片的推出正值「中國行動計劃」在美國面臨各方批評和審視之際。

耶魯大學教授的聯名信指出，「中國行動計劃」極具侵略性和歧視性，不成比例地針對華人學者，所謂「清除美國大學校園間諜」的努力是對科學探究和學術自由的威脅。《麻省理工技術評論》的一項調查顯示，「中國行動計劃」大多數案件的指控都被駁回或基本上沒有生效。