WFH｜男子家中辦公滑倒　公司保險不賠　最終裁定：上班途中受傷

新冠肺炎疫情期間，許多公司為了防疫，都選擇讓員工居家上班，而德國有一名男子在家工作時，不慎在樓梯上滑倒，造成脊椎受傷。法院在最新裁決中指出，儘管是在家上班，但男子也算是在「通勤路上」跌傷，屬於工傷意外，所以公司應該要給予賠償。



根據《衛報》報導，德國一名居家上班的男子，日前起床後準備從二樓臥室走到一樓的工作區域，沒想到下樓時卻不小心在樓梯上滑倒，導致脊椎受傷，他也對此向公司申請保險理賠，卻遭到拒絕，最後只好交由法院裁決。

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德國聯邦社會法院8日宣判，該名男子在家中跌倒屬於工傷，僱主的保險公司必須理賠；判決的關鍵點在於，男子是將家中一樓的書房改成辦公桌，因此每天都必須要到「固定工作點」上班，因此從臥室到書房的過程，可以視為通勤。

法院表示，「如果被保險的活動是在被保險人家中或其他地點進行，保險範圍將與在公司內進行的活動相同。」裁決指出，相關法律適用於遠端工作的職員，因為他們在家中設置了永久工作站，意即僱主在員工私人區域永久設置的電腦工作區。

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