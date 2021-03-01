新冠肺炎WFH｜研究顯示長期用Zoom致後遺症　壓力大過面對面開會

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-01 16:20

最新研究顯示，新冠肺炎疫情導致全球大批勞工在家遠距工作，運用Zoom等視像通訊平台與他人溝通，但無止盡的視像會議，也導致人們出現「Zoom疲勞」（Zoom fatigue），精神壓力甚至比面對面開會還大。

人們對使用視像通話感到疲累，這種現象被稱為「Zoom疲勞」。史丹福大學虛擬人類互動實驗室（VHIL）主任貝倫森的研究發現，導致「Zoom疲勞」的主因，包括近距離盯着螢幕的次數太多，且人們盯着螢幕中的自己，也會使人們更常進行自我評估。

貝倫森指出，人們在Zoom會議上長時間直視彼此，這些通常在親密關係中才會出現的舉動，如今卻變成人們與同事、甚至陌生人的互動方式。人們被迫坐在鏡頭前，盯着充滿人臉的螢幕，這是一種精神負擔。貝倫森並表示，人們透過Zoom等平台持續且頻繁地評估自己的表現，可能是人類歷史上前所未見的情況。

貝倫森建議Zoom用戶可做出一些小變化來改善問題，例如開啟自動隱藏本人視窗的功能，只顯示自己剛進入會議時的畫面，或縮小視訊畫面，讓與會者的臉看起來遠一些，也可用電話討論取代視像會議。

在疫情迫使企業關閉辦公室的情況下，過去一年全球數百萬名勞工多數時間都在家工作，帶動Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等視像會議應用程式（App）大發利市。

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