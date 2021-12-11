3D打印「安樂死膠囊」擬在瑞士推出　可分解能直接當棺材使用

瑞士一台名為「Sarco」的安樂死膠囊，使用3D列印技術製成，能用以輔助「自我安樂死」，只要一鍵按下就能迅速注入氮氣減少艙內氧氣，讓人在30秒內失去知覺，且由於膠囊艙的可分解材質，能直接當棺材使用。有關組織希望Sarco最快明年在瑞士上市。



綜合外媒報道，這款採用3D列印技術的安樂死膠囊是由非營利組織「解脫國際」（Exit International）所製造，瑞士是第一個通過安樂死合法的國家，光是去年在瑞士就約有1300人在醫師的幫助下，走完人生最後一程。

按圖看清「安樂死膠囊」設計：

安樂死膠囊「Sarco」的名字源自於古希臘和埃及存放遺體的石棺，「解脫國際」的博士尼奇克（Philip Nitschke）未來希望導入AI系統，來評估一個人的心智能力是否能進行自我終結，不過這點卻遭到來自精神科醫師為主的眾多質疑。

據尼奇克博士描述，使用者會先經過線上測試，來允許膠囊的使用，測驗通過的話就會給予一組輸入密碼能進去膠囊。而在進入之後還必須回答一些問題，機器才會自動啟動，只要中途一旦產生不想死的想法，機器便會自動中止。

他還談到進去膠囊後可直接躺下，按下按鈕後氣密環境會迅速注入氮氣，並快速減少氧氣比例直至1%以下，讓人慢慢失去知覺，最終在非窒息、非恐慌的情況寧靜逝世，過程時間約30秒鐘。

「Sarco」還有可搬運性，能自行決定結束生命的場地，而且膠囊是用可分解性木材打造，安樂死後能直接作為棺木使用，希望最快明年能上市，不過尚未公布膠囊價錢。

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