又搶法國生意？　美國批准向希臘出售軍艦

法國和希臘9月達成軍售初步協議後，美國務院12月10日批准向希臘出售4艘艦艇，令法國再次面臨「挑戰」。法方則回應指，已經與希臘方面簽約。



法國傳媒11日報道，美國防務安全合作局10日宣布，批准向希臘出售價值69億美元的4艘美國洛克希德馬丁航空公司（Lockheed Martin Corporation）的多任務水面作戰艦艇（Multi-Mission Surface Combatant），以及洛克希德馬丁一項升級希臘MEKO級護衛艦、價值25億美元的計劃。這項計劃包括新增和升級武器與電子系統。

法國駐希臘大使館9月27日發布希臘總理米佐塔基斯（左）和法國總統馬克龍（右）合照。（法國駐希臘大使館網站）

在9月時，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）簽署一份諒解備忘錄，以30億歐元向法國購買3至4艘法國護衛艦。報道指，法國和希臘年底才能達成最終協議，2024年起交付這些艦艇。

在美國公布軍售消息後，法國軍方11日則回應稱「由於我們與希臘方面有磋商，美國人的提案不再在談判桌上...... 我們也已經與希臘方面簽約。」法方指，協議草案是在幾天前擬好。

此並非美國與法國之間首次出現軍售「競爭」，澳洲之前在9月15日宣布與美國、英國組成澳英美聯盟（AUKUS），並取消向法國購買潛艦的巨額合約後，巴黎政府和華府關係一度破裂。法國一度召回駐美國和澳洲大使，聲稱遭盟友在背後捅刀子。