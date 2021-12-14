巴黎奧運｜2024年開幕禮將於塞納河舉行　沿途觀眾可免費觀禮

巴黎奧組委12月13日公布，2024年巴黎奧運開幕禮將在塞納河（River Seine）舉行，是首次於非體育場館內舉行夏季奧運開幕儀式。



巴黎奧組委13日公布開幕禮的安排，將安排逾160艘船隻接載參賽運動員，在長達6公里的塞納河巡遊，沿途會經過巴黎最具標誌性的古蹟及建築物，包括巴黎聖母院、羅浮宮、埃菲爾鐵塔等。

除了部分觀眾會在沿岸的售票看台上觀看開幕禮，其他民眾屆時亦可在塞納河兩岸大部分地區免費觀禮，預計觀眾數目達60萬人。

26/07/2024 - Are you ready for this?



On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you!



Sur la Seine, la plus grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024 pic.twitter.com/5th1CEeZAe — Paris 2024 (@Paris2024) December 13, 2021

開幕禮預計將舉行數十場藝術表演，包括BMX特技車手躍過橋樑。而最後一場表演，將在面向埃菲爾鐵塔的特羅卡德羅廣場 （Place du Trocadéro）進行。

巴黎奧組委在Twitter表示，這將是奧運會史上「最壯觀、最容易接近」的開幕典禮。 開幕禮預定2024年7月26日舉行。