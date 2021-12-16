Tesla｜工作時可帶耳機聽歌？員工直接提問　Elon Musk如此回答

關於上班時能不能戴耳機聽音樂這個問題，一直是許多網絡論壇三不五時就會提出來討論的話題之一，有些網友認為似乎對同事和公司不太尊重，也有些意見認為只要不影響工作就可以。而最近剛好有一封伊隆馬斯克（Elon Musk）寫給Tesla內部原因的私人信件，也提到了這個萬年議題。



根據美國媒體《CNBC》的爆料，Tesla在寫給員工的 e-mail 中提到自己非常支持工廠裏放讓人工作時心情更加愉快的背景音樂，另外也有同事寫紙條詢問這位頭號 CEO：「上班時能不能用一隻耳機聽音樂，另外一邊的耳朵剛好能用來注意周邊的環境。」Elon Musk則認為這個點子聽起來還挺不賴的，只要員工本人和一起工作的同事能夠達成共識，那其實也沒甚麼不可以。如果員工有任何可以讓工作環境變得更加舒適的點子都歡迎提出，站在 CEO 的立場，Elon Musk非常在乎同事們每一天都可以期待來上班！

如果還在糾結上班到底能不能聽音樂的網友，這位世界首富 CEO 的建議是不是也帶給了一些方向呢？

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