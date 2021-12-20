龍捲風吹襲倉庫6死　Amazon員工抗議「手機禁令」無法避難求救

美國多個州份在日前遭受龍捲風吹襲事件，其中在伊利諾伊州一間亞馬遜（Amazon）的物流中心遭受龍捲風破壞，6名員工罹難。事件引發員工對公司規定，辧公期間禁止使用手機的不滿，在員工強烈抗議下公司最終同意擱置有關禁令。



美國彭博新聞報道，指亞馬遜多年禁止員工在物流倉庫工作時使用手機，要求員工在上班前，連同隨身物品放在休息室的置物櫃中。

但這會阻礙員工收到災難訊息的警報，美國10日晚間出現強烈龍捲風吹襲，移動路徑正好穿過位於伊利諾伊州愛德華茲維爾市一間物流中心，倉庫屋頂被吹走，物流中心遭受嚴重破壞，6名員工不幸罹難。

圖為11月25日，美國紐約一間亞馬遜的物流中心。（Reuters）

事件引發員工強烈不滿，有員工投訴他們無法得知龍捲風的資訊，又稱在吹襲過後，因身邊沒有手機無法對外求救。

報道指出，在員工大量投訴後，亞馬遜在12月19日發布內部通告，擱置辧公期間禁止使用手機的規定，直至另行通知。

亞馬遜同時被指應對災難失當，包括禁止員工提前避難，要求員工躲進廁所而不是指定避難地點等等。亞馬遜對外公布則指因公司反應迅速，才成功降低死傷數字。