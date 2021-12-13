奪命龍捲風襲美國6州　損失難以估計　街坊：一整個鎮沒了

美國中西部逾30起龍捲風肆虐，光是肯塔基州就有逾百人喪生，救難隊員為了救出受害者，有時不得不爬過死者的屍體。電商巨頭亞馬遜（Amazon）位於伊利諾州的配送中心（DC）嚴重受損，至少6人死亡。一名年輕貨運司機躲進廁所避難，沒想到仍難逃一死。倖存的員工回憶，狂風來襲的瞬間就像建築物被火車穿過一樣。



伊利諾州愛德華茲維爾（Edwardsville）的亞馬遜倉庫10日晚間遭龍捲風狂襲，警方證實已有6名員工身亡。《路透社》報道，26歲貨運司機麥克尤恩（Austin J. McEwen）當時躲進配送中心的廁所裏，卻仍不幸罹難。

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他的同事厄德曼（Brian Erdmann）表示，「他是我的朋友，而他沒能活下來。」厄德曼當時正在送貨前往倉庫的路上，「如果我早45分鐘回來，我可能也會和他一樣，我會和他待在一樣的地方。」

幾名倖存的員工說明，手機收到當地政府發出的警報後，公司管理人員指引他們到廁所躲避。據消防隊員及伊利諾州州長說法，第一則警報是在龍捲風襲擊前40分鐘發出。亞馬遜聲明證實，該公司透過多種管道收到龍捲風警報，「我們的團隊迅速行動，盡可能確保員工及合作夥伴到達指定的避難場所。」不過部分員工對於廁所是否就是指定的避難場所持疑。

在這座配送中心工作滿3個月的26歲員工科西亞克（David Kosiak）說明，當時他結束送貨行程，「才剛進到室內，他們就開始尖叫，『到避難地點！』」接著就被引導到廁所，在裏頭待了至少2.5小時。回憶龍捲風襲來的瞬間，科西亞克形容，「聽起來就像一列火車駛過建築，大片天花板掉落，聲音非常大。」

至少45名亞馬遜員工安全撤出後，當局已經決定停止尋找倖存者，救援重點轉向災後復原。亞馬遜宣布，將向愛德華茲維爾社區基金會捐贈百萬美元，並提供救援物資、交通手段、食物和水。

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災後經過一天，亞馬遜員工12日重回倉庫工作。愛德華茲維爾的同事艾普森（Emily Epperson）坦言，「這會讓我想起我剛經歷的創傷，但我會回到亞馬遜的工作崗位，這是我賺錢謀生的方式。」

10日晚間的恐怖龍捲風持續發威4小時，據信路徑達到美國史上最長，從阿肯色州到肯塔基州，一路橫掃中西部4個州份。災情慘重的肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）12日表示，已知死亡人數達到80人，且預計會攀升至超過百人。

梅菲爾德（Mayfield）受災嚴重，當地緊急服務負責人克里森指出，救援人員有時不得不「爬過罹難者，才能找到還活著的受害者」，缺水缺電也令倖存者十分煎熬。貝希爾提到，「這是我們經歷過最致命的龍捲風事件，有些城鎮直接消失了」，破壞程度前所未見。

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（編按：在肯塔基州梅菲爾德市（Mayfield）活躍的一名銀行家Steven Elder稱，龍捲風貫穿該市的心臟。他說當地所有歷史性建築身都在那裏存在數百年，但災後那裏就像一個戰場，或是電影中的情境。

Steven Elder指出，本來是製衣廠的歷史建築物，是鎮上的核心，還有第一長老會教堂、一間名為Carr's的扒房，以及市政府。這些建築物都變成一片頹垣敗瓦。

他說：「一切已不在一樣，一整個鎮沒了。」）

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