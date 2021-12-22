新冠肺炎︱Bill Gates：疫情或正進入最糟糕階段

微軟（Microsoft）聯合創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）12月20日發布多條推文，分享他對新冠肺炎大流行的看法。他透露很多朋友已感染奧密克戎（Omicron）變種病毒，因此他將取消自己的大部分假期計劃。他又認為疫情可能正進入最糟糕階段。



蓋茨在帖文寫道：「就在生活似乎將恢復正常時，我們可能正進入疫情最糟糕的階段。Omicron將打擊我們所有人的家庭。我的好友們現在也感染這種疾病，我已經取消了自己大部分的假期計劃。」

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

蓋茨又寫道：「即使它的嚴重程度只有德爾塔的一半，也將是我們迄今為止看到的最嚴重的疫情，因為它的傳染力很強。」

他仍對未來充滿希望，認為只要採取正確措施，疫情仍有望在2022年結束。這與世界衛生組織的觀點一致。

蓋茨認為2022年的頭幾個月「可能會很糟糕」，但由於傳播很快，這一波疫情可能持續不到三個月。「那幾個月可能很糟糕，但我仍然相信，如果我們採取正確的措施，這種大流行病可以在2022年結束，」他在另一條推文中補充說，「它不會永遠這樣。」