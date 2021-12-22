新冠肺炎︱Bill Gates：疫情或正進入最糟糕階段

撰文：伍玥
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微軟（Microsoft）聯合創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）12月20日發布多條推文，分享他對新冠肺炎大流行的看法。他透露很多朋友已感染奧密克戎（Omicron）變種病毒，因此他將取消自己的大部分假期計劃。他又認為疫情可能正進入最糟糕階段。

蓋茨在帖文寫道：「就在生活似乎將恢復正常時，我們可能正進入疫情最糟糕的階段。Omicron將打擊我們所有人的家庭。我的好友們現在也感染這種疾病，我已經取消了自己大部分的假期計劃。」

蓋茨又寫道：「即使它的嚴重程度只有德爾塔的一半，也將是我們迄今為止看到的最嚴重的疫情，因為它的傳染力很強。」

他仍對未來充滿希望，認為只要採取正確措施，疫情仍有望在2022年結束。這與世界衛生組織的觀點一致。

蓋茨認為2022年的頭幾個月「可能會很糟糕」，但由於傳播很快，這一波疫情可能持續不到三個月。「那幾個月可能很糟糕，但我仍然相信，如果我們採取正確的措施，這種大流行病可以在2022年結束，」他在另一條推文中補充說，「它不會永遠這樣。」

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Omicron變種病毒
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