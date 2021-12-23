影帝占士法蘭高自爆有性成癮　正積極治療：我不想再傷害別人

曾獲得金球獎音樂喜劇類影帝的荷里活男星占士法蘭高（James Franco）22日坦承，自己曾經和創辦的表演學校女學生發生性關係，更自爆有「性成癮」，近幾年正在積極治療中。



根據《路透社》報道，43歲的占士法蘭高接受Podcast節目《The Jess Cagle Podcast》訪問時坦承，自己確實曾在創辦的表演學校「Studio 4」進行教學時和女學生上床，「我想我當時的想法是，如果這是兩情相悅的，那就沒問題，那時候我頭腦不清楚。」

占士法蘭高在訪問中承認，自己曾和女學生上床：

占士法蘭高表示，他開辦表演學校的目的並非和學生發生性行為，並承認自己在年輕時戒除酒癮後，就轉變成性成癮，「這是一種非常有效的藥物，我迷上它20多年，而且這段時間我一直沒有喝酒。」占士法蘭高說，他從2016年開始，就一直在積極治療性成癮，「我做了很多嘗試，也試圖改變自己，我不想再傷害別人。」

報道指出，在2018年有5名女子控訴曾被他伸魔爪，為了演藝事業發展，所以就算不舒服也不敢出聲，他也正式被提起民事訴訟。Studio 4女學員卡普蘭（Sarah Tither-Kaplan）也在2019年指控，占士法蘭高常要求拍攝裸露鏡頭，以提供演出機會為由向她們伸出狼爪。

根據洛杉磯高等法院文件，占士法蘭高今年同意以220萬美元和解2019年的民事官司。

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