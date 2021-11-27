泰國選美爆性侵醜聞　律師稱最少10人受害　包括一名19歲佳麗

2021泰國環球小姐選美比賽，驚傳性騷與性侵案件，一名攝影師被指控，至少有10名受害者，包括一名19歲佳麗。對此比賽的執行董事也跳出來表態，每個女性都必須受到保護，主事者不會因為擔心臭名昭彰而選擇姑息。



根據泰國網絡媒體《Coconuts Bangkok》報道，今年38歲的攝影師維斯特納拉庫（ Thanawat Wisetnarakul）遭指控性侵，11月25日已經遭到拘留。

兩位分別19歲與23歲的佳麗在警察局提出指控，分別在呵叻府的考艾（Khao Yai ）地區與曼谷的倫披尼（Lumphini）地區的飯店遭到侵犯。

2021年泰國環球小姐競選共有30名佳麗入圍，其中2人報案稱被攝影師性侵，曼谷警方指一名受害者曾經遭兩度強姦。圖為頒獎禮情況，相中佳麗不一定為當事人。（Facebook/missuniverse.in.th）

女方委任的律師表示，斯特納拉庫侵害至少10名環球小姐佳麗，或是與選美相關的女性，其中甚至有1人說遭到性侵，並於去年年底向警局投訴。

維斯特納拉庫否認了對他的所有指控，申請保釋也遭到拒絕。

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