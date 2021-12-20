煞車失靈4死6傷　美國司機被判監110年　420萬人連署求輕判

美國25歲貨車司機阿吉萊拉-梅德羅斯（Rogel Lazaro Aguilera-Mederos）2019年開車上高速公路時，因煞車失靈造成28輛車追撞，最終4人死亡6人受傷。本月13日被判處110年徒刑。目前有超過420萬人連署，請求法院輕判他。



連署書指出，阿吉萊拉-梅德羅斯任職的貨運公司自2017年起，曾有多次機械違規紀錄，公司該負責承擔這起事故。連署書並稱這起事故純屬「意外」，不是司機的犯罪行為，他過去也沒犯罪或駕駛違規的前科，他也非常配合法院和案件調查人員的每一項要求。

年輕司機被控42項罪名，需坐牢110年，420萬人連署聲援盼可輕判。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

阿吉萊拉-梅德羅斯表示事發時煞車失靈，試圖閃避其他車輛卻失控撞到停止標誌起火，最終釀成悲劇。法院判他42項罪名，每項罪名雖然都處以最低刑期，加總起來卻是高達110年刑期。

阿吉萊拉-梅德羅斯13日在法院聲淚俱下懇求法官從寬處理。他說：「我很難承受這種創傷。我睡不着，一直想着受害者。我不是罪犯，也不是殺人犯。」他提到當時他試圖避開車子以免釀禍，雖然不幸發生事故，但沒有逃離現場。

阿吉萊拉-梅德羅斯接着說：「我想道歉，為自己造成的損失及傷亡致歉。我多次問上帝為什麼是他們而不是我。」

阿吉萊拉-梅德羅斯的辯護律師證實，將提出上訴，但他認為推翻判決的機率極低。

延伸閱讀：英國利物浦爆炸案 英雄的士司機反鎖炸彈客在車內自己卻受重傷▼▼▼

+ 19

延伸閱讀：

塔利班恢復核發護照 阿富汗民眾冒零下低溫苦候

重砲抨擊對女性施暴 教宗：幾乎是惡魔行為

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】