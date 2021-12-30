歐美假期後疫情又加劇　寄望Omicron殺傷力降迎轉機︱國際晨報

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今已有兩年時間，隨着一再出現傳播力更高的變種病毒株，歐美多個地方確診數字仍創新高，如今新變種病毒株Omicron（奧密克戎）「殺傷力降不降」、致病率能否壓低，成為疫情能否有轉機的關鍵，但世衛官員也警告，即使病徵可能較輕，Omicron仍能為醫療系統帶來沉重負擔。



在變種病毒株Delta與Omicron的夾擊下，歐美多個地方單日確診數字繼續創新高，美國單日錄得51萬宗確診，法國也新增18萬宗，英國、意大利等數字同樣急增，Omicron的高傳染力成為主因。法國醫院聯合國警告，最壞時期仍未到來。

新冠肺炎疫情：圖為2021年12月21日在英國倫敦街頭（AP）

Omicron近來一直是輿論焦點，部份科學家相信若它的殺傷力減弱，甚至是「感冒化」，將可為結束疫情帶來曙光。據《衛報》報道，牛津大學醫學教授兼政府顧問貝爾（John Bell）主張，Omicron帶來的疾病與一年前的不同，雖然英國近數周住院人數增加，但似乎不那麼嚴重，較少患者需要高流量氧氣，平均住院時間減至3天，他認為高死亡率已「成為歷史」。

英國劍橋大學更有學者認為，Omicron可能會是最後一種受到「高度關注」的變種，疫情有趨緩的可能。但世衛組織官員伊警告，Omicron個案病徵雖然或較輕，但仍足以令醫療系統難以負荷。

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