安德魯王子涉性侵官司將開庭　關鍵人物先罪成　法律戰未打先遇挫

英女王的第三個孩子、安德魯王子（Prince Andrew）醜聞纏身，女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）在美國發起民事訴訟指控他性侵後，官司即將在4日開庭。安德魯一方主張紐約法庭不應審理此案，但如今再遇壞消息，風波中的關鍵人物、被指是淫媒的女子馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）遭刑事起訴後罪名成立，消息直接「衝擊」安德魯王子。



這次風波始於美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前涉嫌性侵多名少女的案件，其前女友馬克斯韋爾被指控充當淫媒，誘騙少女，把她們推向愛潑斯坦之手。

在風波發酵期間，女子朱弗雷再站出來指控安德魯王子，指自己在2001年17歲時是遭性販賣給與愛潑斯坦有交情的安德魯王子，與對方發生性行為，她之後透過律師正式在美國發起民事訴訟，控告安德魯性侵。此令英國王室陷於巨大風波中，安德魯則一直否認指控，指不記得有見過朱弗雷。

安德魯王子官司：圖為朱弗雷2019年8月在美國紐約法院外接受傳媒訪問（AP）

英女王最寵愛的兒子便是安德魯王子，在風波爆發後，英媒便指女王私下幫忙支付律師費，以擴大兒子的辯護律師團隊，可見關愛兒子之情。但這場民事訴訟1月4日於紐約法院開庭前夕，安德魯再遇打擊，馬克斯韋爾在美國法院遭裁定5項協助性侵罪成，據美媒指，這將不利於安德魯的民事官司。

馬克斯韋爾罪名成立，但法庭未判刑期，最長可以達到65年，美國有線新聞網絡（CNN）便引述法律專家指，現在關鍵是馬克斯韋爾會否「篤灰」，供出涉及其他人物的資訊，以博取減刑。

馬克斯韋爾在自己的刑事案審判中沒有出庭作供，此對安德魯王子來說可能是「好消息」，避免進一步捲入案中，但在馬克斯韋爾罪名成立後，案件便有可能進入「刑期談判」階段，馬克斯韋爾會否爆料尚未可知。

圖為安德魯王子（右）與母親英女王2019年8月一同在英國乘車前往教堂（Getty）

《泰晤士報》也指馬克斯韋爾的判決將不利安德魯的民事官司，令安德魯能在法律戰上擊退的朱弗雷機會減少，當陪審員聽取聆訊，總會記得的事實是安德魯的朋友、即馬克斯韋爾已被判罪名成立。

若然紐約法院決定審理這宗有關安德魯王子的民事訴訟，他便可能會在2022年9月至12月面臨審訊。安德魯曾指自己患有「無法流汗」的怪病，以此主張朱弗雷的說法「安德魯曾與她在夜店跳舞，並不停流汗」有問題，現在朱弗雷則要求安德魯提供「無法流汗」的醫學證明。

安德魯王子目前可慶幸的事，可能是無需在英國面臨刑事調查，據英國廣播公司（BBC）報道，倫敦警方至今的決定仍是不會就愛潑斯坦案在英國展開刑事調查行動，可讓這位王室成員鬆口氣，但此事一直困擾英國王室，並造成聲譽打擊，相信對於英王室來說，2022年仍是麻煩多多的一年。