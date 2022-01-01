新冠肺炎｜新西蘭隔離酒店出現群組　研究：同時開門數秒便可傳染

香港及台灣都曾發生隔離酒店內傳染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的個案，究竟病毒是如何傳播，令研究人員為此費煞思量。



美媒引述研究報告在2021年12月31日稱，新西蘭一間作隔離用途的酒店2021年也曾發生類似事件。一名自菲律賓入境的旅客在確診感染後被送到酒店進行隔離，沒想到竟傳染住在走廊對面的另外3名房客。

新西蘭研究人員根據閉路電視片段、病毒基因檢測以細緻的接觸追蹤研究，認為病毒很有可能是在房門短暫開啟的數秒內，在酒店走廊內傳播。

圖為2021年6月13日，一名男客走在西班牙貝尼多姆一間酒店的走廊上。他是參加一個由名為ACUMAFU組織舉辦、專為已接種新冠肺炎疫苗長者而設的旅行團。（Getty）

美國有線新聞網絡（CNN）稱事件發生在2021年7月，當時Delta變異病毒株肆虐全球多地。確診的菲律賓旅客被新西蘭衛生部門送進酒店進行隔離。與此同時一組從阿聯酋入境、為數5人的旅客也因其中1人染疫，被安排到這家酒店隔離。

「菲律賓組」及「阿聯酋組」旅客同一樓層的兩個房間內留宿，兩者隔着一條走廊，所有人都被禁外出。房門只在醫護人員進行檢測或送餐時才會打開。不料5名「阿聯酋組」旅客當中，後來又有3人確診。

圖為2004年10月21日，電影《多米諾骨牌》攝製期間，技術人員走在美國加州洛杉磯大使酒店的走廊上。這是羅拔甘迺迪遇刺的酒店。羅拔甘迺迪是美國已故前總統甘迺迪之弟。（Getty）

內文稱，「阿聯酋組」3名確診者的病毒基因排序表明，他們並非受同行旅伴感染，而是被住在對面的菲律賓旅客感染。

研究人員查看閉路電視畫面後發現，兩間客戶在隔離期間合計有4次同時開門的紀錄，雖然每次開門僅短短數秒，但他們認為，病毒通過飯店走廊傳給其他房客是最合理的解釋。

紐西蘭研究人員《新發傳染病》（Emerging Infectious Diseases）期刊中發表研究結果，稱唯一沒染疫的阿聯酋旅客，即使與3名後來確診人士同住數週都沒事，只因此人已達致「完全的預防接種」（fully vaccinated）狀態，而同行旅伴曾未接種過疫苗。

研究人員認為，這些發現對於新冠肺炎公共衛生干預以及感染控制措施具有全球重要性。

新西蘭政府因應可能發生的風險，其實已在走廊配備抽風機及空氣清新機，但在不同客戶的人同時開門時，便出現鞭長莫及的情況。