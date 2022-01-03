2022年國際社會大事前瞻　4件大事已提上日程｜國際晨報

踏入2022年新的一年，一些國際大事已被提上日程，它們將為全球焦點，或會影響你我的生活。



新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續是今年最大的議題。南非2021年11月25日通報新型變種Omicron病毒出現，之後它雖被指不如Delta那麼厲害，但隨着以色列出現該國第一宗同時感染新冠肺炎與流感的個案，新冠肺炎疫情的走向，始終是懸在全球民眾心頭上的一塊大石。

除此之外，韓國、法國、巴西、葡萄牙和菲律賓等國家都會在這一年選出下一任總統。

其他將發生的國際大事包括：

英女王登基70周年：英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）是全球現存在位時間最長的君主，她更將在2022年慶祝登基70周年，6月時會有「白金禧慶典」，預計會有閱兵儀式、空軍表演等。

天宮太空站建成：中國2022年會完成建造天宮太空站 。據《紐約時報》所指，在國際太空站2024年退役後，天宮會成為太空軌道上唯一的永久性太空站。

體壇盛事：北京冬奧以及卡塔爾世界盃。

北京冬奧將於2022年2月4日至20日舉行，但屆時相信也離不開政治話題，包括美國、加拿大和澳洲等數國計劃外交抵制，另一邊廂，國際奧委會稱多數國家不會加入。

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