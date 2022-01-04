紐約州總檢察長向特朗普兩子女發傳票　家族企業涉操縱資產價值

美國前總統特朗普（Donald Trump）與女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）遭紐約州總檢察長傳喚，被要求在對特朗普家族企業的調查中作證。據報二人已拒絕傳召。



據美聯社報道，美國紐約州總檢察長辦公室2022年1月3日證實，已經傳喚了前總統特朗普和他的兩名子女——女兒伊萬卡和兒子小特朗普，要求他們在對特朗普家族商業行為的調查中作證。

這是紐約州對特朗普的房地產業務是否出於稅務和保險目的而操縱關鍵資產價值所進行調查的一部分。

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）的辦公室在一份法庭文件中表示，最近發出傳票，要求特朗普夫婦提供證詞和文件，這是一項為期一年的民事調查的一部分，涉及特朗普及其公司「擁有或控制的財產估值」等問題。

英國路透社的報道也稱，詹姆斯還傳喚了特朗普。文件稱，特朗普家族的律師正試圖阻止詹姆斯詢問特朗普及其子女。

2020年4月7日，美國時任總統特朗普（左）在白宮聽取女兒伊萬卡（右）在與銀行的電話會議上關於幫助小企業應對新冠疫情的講話。（AP）

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，此前，紐約州總檢察長辦公室曾傳喚特朗普作證，並將1月7日定為最後期限。

特朗普及其公司方面否認公司有不當行為，並抨擊該民事調查是政治性質。

特朗普的律師表示，他們將採取行動撤銷傳票。

據英國《泰晤士報》引述知情人士透露，伊萬卡和小特朗普的傳票「已於2021年12月1日送達」。

小特朗普和伊萬卡拒絕了紐約州總檢察長辦公室的傳喚，並將最快於1月3日提出撤銷傳票的動議。