五核武國發表防止核戰聲明　核不擴散條約有多重要？｜新聞教室

美國、中國、俄羅斯、英國及法國5國在1月3日發表聯合聲明，指核武只用於防禦用途，承諾不會開啟核戰，強調核戰後果嚴重。核不擴散條約（NPT）在1970年簽署，會議原定在1月4日舉行，但因新冠疫情關係延期，五國還是成功爭取就避免使用核武發表聯合聲明。



核不擴散條約（NPT）在1970年簽署，是冷戰時一個重要的條約。二戰美國成功研發原子彈，對日本造成毀滅打擊，雖然成功結束戰爭，但亦讓世人了解核武的可怕。

二戰結束後，美蘇大量製造核武，開啟了軍備競賽，並不斷試爆威力更大的核武作為力量宣示。其他國家亦仿傚希望獲得核力量，法國及中國先後核試成功。冷戰升溫讓世界害怕核戰最終爆發，促成協議成立。

圖為2021年9月，朝鮮試射導彈。朝鮮過去發展核武，進行多次核試。（AP）

核不擴散條約容許協議成立前已擁有核武的國家繼續擁有核武，但不可直接或間接地把核武轉讓予非核國，亦不支援其他國家研製核武。擁核國家會停止核軍備競賽，推動核裁軍。簽署的非核國家亦承諾不會研發或接受核武。

至目前為止，共有191個國家簽署協議。共有4個聯合國國家，包括印度、巴基斯坦、以色列及南蘇丹未有簽署協議。朝鮮是簽署國但已在2003年退出。

除了美國、中國、俄羅斯、英國及法國外，現時已知印度、巴基斯坦及朝鮮同擁有核武。以色列被普遍認為擁有核武，但一直未公開承認或否認。

核不擴散條約會議原定在1月4日舉行，但因新冠疫情關係延期。擁有核武的條約五國還是成功爭取就避免使用核武發表聯合聲明，有其象徵意義。特別是俄羅斯與西方關係，因烏克蘭局勢緊張惡化，中俄先後發展高超音速導彈可能引發新一輪軍備競賽，五國就同意避免核戰達成共識有助一定程度降溫。

在此前聲明中俄方的版本特別強調核戰沒有贏家，克里姆林宮發言人亦表示，世界核武國家有必要針對核武問題，舉行高峰會。