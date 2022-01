印度和巴基斯坦雖然因為克什米爾(Kashmir)地區問題而長年交惡,但兩國在1月1日按照協議,交換對方公民被囚禁名單,以及當地核設施的細節。



英國《天空新聞》報道,印巴兩國根據2008年的領事探訪協議,規定在每年1及7月互相交換在對方國家被囚禁的公民名單。

而在2022年的名單之中,巴基斯坦向印度駐伊斯蘭堡(Islamabad)大使提交628名印度公民被囚禁的名單,當中577人為被指非法在巴基斯坦水域捕漁的印度漁民。

印度同日亦表示目前有282名巴基斯坦公民被囚禁,另外扣留73名漁民。

印巴兩國的漁船很多都沒有安裝新型導航設備,因此駛進對方水域的情況經常發生,船員遭當局拘捕後,通常會在未經正式審訊下被囚禁多時,直到兩國舉行談判後才獲釋。

此外印巴亦根據1991年實施的《禁止攻擊核設施》協議(Prohibition of Attack against Nuclear Installations and Facilities),定期交換核設施名單,但雙方沒對外披露有關細節。