印度男側臥路軌「等火車撞來」　幸司機及時煞車　成功拯救人命

印度孟買發生一宗驚險事件，59歲居民馬杜卡（Madhukar Sable）企圖臥軌自殺，竟側身躺在鐵道上，面對奔馳而來的火車。幸好，司機及時注意到異狀，趕緊拉下緊急煞車，在距離男子僅幾米之遙的地方停了下來，成功避免一場悲劇。



根據蘇里火車站（Shivdi Station）的監視器畫面，去年12月27日上午11時45分左右，馬杜卡突然悠悠哉哉地從草叢走了出來，接着坐臥在鐵軌上。火車及時煞車後，一群女性站務人員立刻衝上來，把他護送到安全地帶。

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印度媒體指出，除了司機以外，月台上的一名警官也發現了異狀，趕緊向火車司機發出緊急煞車的信號。印度鐵道部將監視器畫面分享至Twitter，大讚司機的敏捷及勇氣，「他及時且善解人意地使用了緊急煞車，拯救一條人命。你的生命非常寶貴，有人在家等待你的。」

मोटरमैन द्वारा किया गया सराहनीय कार्य : मुंबई के शिवड़ी स्टेशन पर मोटरमैन ने देखा कि एक व्यक्ति ट्रैक पर लेटा है उन्होंने तत्परता एवं सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर व्यक्ति की जान बचाई।



आपकी जान कीमती है, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। pic.twitter.com/OcgE6masLl — Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 2, 2022

去年11月，馬哈拉施特拉邦也曾發生類似案例，火車駛入格利揚轉運站（Kalyan Junction Railway Station），一名乘客竟掉落月台及移動中的火車之間。幸好，站務人員西夫吉（Shivji Singh）立刻追上去，設法把對方拉起，化解危機。

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