印度男側臥路軌「等火車撞來」　幸司機及時煞車　成功拯救人命

印度孟買發生一宗驚險事件，59歲居民馬杜卡（Madhukar Sable）企圖臥軌自殺，竟側身躺在鐵道上，面對奔馳而來的火車。幸好，司機及時注意到異狀，趕緊拉下緊急煞車，在距離男子僅幾米之遙的地方停了下來，成功避免一場悲劇。
根據蘇里火車站（Shivdi Station）的監視器畫面，去年12月27日上午11時45分左右，馬杜卡突然悠悠哉哉地從草叢走了出來，接着坐臥在鐵軌上。火車及時煞車後，一群女性站務人員立刻衝上來，把他護送到安全地帶。
點擊圖輯觀看事發經過：（按圖了解）
印度媒體指出，除了司機以外，月台上的一名警官也發現了異狀，趕緊向火車司機發出緊急煞車的信號。印度鐵道部將監視器畫面分享至Twitter，大讚司機的敏捷及勇氣，「他及時且善解人意地使用了緊急煞車，拯救一條人命。你的生命非常寶貴，有人在家等待你的。」
मोटरमैन द्वारा किया गया सराहनीय कार्य : मुंबई के शिवड़ी स्टेशन पर मोटरमैन ने देखा कि एक व्यक्ति ट्रैक पर लेटा है उन्होंने तत्परता एवं सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर व्यक्ति की जान बचाई।— Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 2, 2022
आपकी जान कीमती है, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। pic.twitter.com/OcgE6masLl
去年11月，馬哈拉施特拉邦也曾發生類似案例，火車駛入格利揚轉運站（Kalyan Junction Railway Station），一名乘客竟掉落月台及移動中的火車之間。幸好，站務人員西夫吉（Shivji Singh）立刻追上去，設法把對方拉起，化解危機。
【相關圖輯】日本女子重病赴瑞士安樂死 親手按下開關淚別親人 NHK全程跟拍（點圖放大瀏覽）：
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】