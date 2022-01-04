印度男側臥路軌「等火車撞來」　幸司機及時煞車　成功拯救人命

撰文：ETtoday
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印度孟買發生一宗驚險事件，59歲居民馬杜卡（Madhukar Sable）企圖臥軌自殺，竟側身躺在鐵道上，面對奔馳而來的火車。幸好，司機及時注意到異狀，趕緊拉下緊急煞車，在距離男子僅幾米之遙的地方停了下來，成功避免一場悲劇。

根據蘇里火車站（Shivdi Station）的監視器畫面，去年12月27日上午11時45分左右，馬杜卡突然悠悠哉哉地從草叢走了出來，接着坐臥在鐵軌上。火車及時煞車後，一群女性站務人員立刻衝上來，把他護送到安全地帶。

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印度媒體指出，除了司機以外，月台上的一名警官也發現了異狀，趕緊向火車司機發出緊急煞車的信號。印度鐵道部將監視器畫面分享至Twitter，大讚司機的敏捷及勇氣，「他及時且善解人意地使用了緊急煞車，拯救一條人命。你的生命非常寶貴，有人在家等待你的。」

去年11月，馬哈拉施特拉邦也曾發生類似案例，火車駛入格利揚轉運站（Kalyan Junction Railway Station），一名乘客竟掉落月台及移動中的火車之間。幸好，站務人員西夫吉（Shivji Singh）立刻追上去，設法把對方拉起，化解危機。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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