新冠肺炎︱法國雙胞胎藝人染疫不幸一周內同病逝　生前未打疫苗

曾於1980年代走紅的法國雙胞胎藝人伊果和格里奇卡．博格丹諾夫（Igor and Grichka Bogdanoff），雙雙感染新冠肺炎，先後於一周內離世，終年72歲。



雙胞胎博格丹諾夫兄弟生於1949年，伊果比格里奇卡早了40分鐘出生。

兩人皆有布根地大學博士學位，於1980年代開始陸續主持及演出多個科學或科幻節目。兩人也曾宣稱幫助中本聰創建比特幣（Bitcoin）。

博格丹諾夫兄弟在80年代憑科幻節目走紅，近10多年外貌曾被指變化驚人，點擊放大瀏覽更多他們的照片▼▼▼

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博格丹諾夫兄弟近10多年外貌出現明顯變化，顴骨不自然的隆起、尖下巴及厚唇，被懷疑整容成癮，兩人否認整容。此外，兩人晚年是非纏身，包括「學位灌水」、投稿期刊的論文爭議等。

博格丹諾夫兄弟去年12月中旬確診新冠肺炎，病況嚴重，格里奇卡於12月28日去世，伊果1月3日也撒手人寰。

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