美瑞研究：「3款疫苗」對Omicron不如想像中有效

美國華盛頓大學（University of Washington）與瑞士藥廠Humabs Biomed SA.生技的新研究分析6款新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗發現，初步證據顯示接種2劑美國強生疫苗、俄羅斯「衛星-V」（Sputnik V）、中國國藥疫苗，對Omicron變異株幾乎沒有保護作用，另外，曾染疫者接種2劑輝瑞疫苗則能使抗體發揮最大效果。
《彭博社》12月17日報道指出，研究針對6款疫苗分析對Omicron變異株的作用，其中12名接種過強生疫苗者，只有1人產生對Omicron有效的中和抗體，而中國國藥疫苗則在13人中有3人產生有效中和抗體，接種Sputnik-V疫苗的11人全無產生有效抗體。
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研究發現，相較於未曾染過病的人，完全健康的人接種2劑輝瑞疫苗後，碰上Omicron變異株中和抗體相差44倍，但若是曾染疫者接種2劑輝瑞疫苗，碰上Omicron變異株中和抗體相差5倍。
但是報道也提到，這份研究尚未經同儕審查，且研究內容僅聚焦在中和抗體的變化，不過中和抗體只是免疫反應的其中一部分，目前另一具保護效果的T細胞仍在研究中。
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