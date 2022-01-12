居英港人示威　中國駐英國大使館譴責「港獨」分子襲擊中國公民

中國駐英國大使館1月12日表示，一名中國公民在英國曼徹斯特（Manchester）遭受言語威脅、暴力襲擊和死亡威脅，使館對這種行為表示強烈憤慨並予以嚴厲譴責。



自由亞洲電台（RFA）之前在10日報道，9日在英國金斯頓（Kingston）、伯明翰（Birmingham）、布里斯托（Bristol）和曼徹斯特分別有居英港人集會，越洋聲援被捕的香港新聞工作者和政治犯。報道提到在曼徹斯特的集會，有華人與現場港人的爭執場面出現。

中國駐英國大使館12日在聲明中指：「1月9日，一小撮『港獨』暴徒在曼徹斯特滋事時，公然對一名中國公民進行言語威脅和暴力襲擊，對其工作地點實施網絡暴力，暴露受害人個人信息，甚至對其發出死亡威脅。」

圖為中國駐英國大使館1月12日發表聲明的網頁截圖。（中國駐英國大使館）

大使館發言人說，對這種卑劣的犯罪行為表示強烈憤慨並予以嚴厲譴責，這件事進一步暴露「港獨」分子「暴力違法」的醜惡面目。

聲明還寫道，中國駐曼徹斯特總領館已向有關受害者表達慰問，並就此向英方提出交涉，要求英國警方盡快緝拿施暴者，保障當事人安全和正當權益。