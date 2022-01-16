海嘯嚴重破壞湯加首都　新西蘭擬協助　將派偵察機勘災

南太平洋島國湯加（Tonga）火山自1月14日起再次噴發，來到15日噴發導致海嘯。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）16日稱，湯加首都努庫阿洛法（Nuku'alofa）受災情況嚴重，但湯加通訊線路中斷，他們暫未收到災區傷亡報告。
湯加的洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊火山（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）噴發並引發海嘯、威力驚人，多國發海嘯警報。
阿德恩稱湯加災情的影像令人非常擔心。
海嘯導致電力及通訊中斷，新西蘭目前尚無法對當地災情進行全面評估。不過她稱軍方及外交部已在努力，一旦恢復通訊，便會對這個位於新西蘭2000多公里外的國家提供援助。
新西蘭外交部稱位於湯加首都的高級公署已在密切注意事態發展，並已在與當地政府部門聯絡。
阿德恩與新西蘭駐湯加大使館聯絡後稱，海嘯對努庫阿洛法北部的前灘構成重大破壞，有船隻和巨石被沖上岸。她指努庫阿洛法被厚厚的火山灰覆蓋，但除此之外，當地情況平靜而穩定。
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新西蘭軍方16日在Twitter發文稱，暫未知湯加外島受破壞的情況，新西蘭將在大氣條件允許的情況下，盡快派出一架P-3獵戶座海上巡邏機前往當地視察。
中國澎湃新聞16日就此次的湯加海底火山噴發引發海嘯引述專家介紹稱，這個火山是高度活躍的湯加-克馬德克群島火山弧的一部分，歷史上曾多次噴發，但此次噴發不同尋常、非常罕見。
洪阿哈阿帕伊島火山自2021年12月20日後開始活躍，今年1月11日一度進入短暫休眠期。這座火山2014年底、2015年初多次噴發，當時曾造成湯加空中交通癱瘓。