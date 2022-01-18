英國禁BBC未來2年加價　工黨質疑約翰遜「報仇」

英國廣播公司（BBC）的主要經費來自電視用戶繳付的「牌照費」，但英國政府1月17日宣布，決定凍結未來2年的費用，即BBC在2024年前不准加價。英國在野工黨更質疑約翰遜是「報復」BBC對他「派對門」醜聞的報道。
《衛報》16日報道，英國政府同時宣布，BBC訂閲許可費會在2027年完全取消，這意味着BBC不得不大幅削減節目預算。根據現時通脹5.1%，如不凍結財務資金價格，BBC年度訂閱許可費在4月已會上漲至167英鎊。
英國政府與BBC就2027年底前的年費進行的緊張談判已結束，英國文化大臣杜慧詩 （Nadine Dorries）決定把在2024年前的許可費維持在159英鎊的價格，然後在接下來3年略有上升。
報道指，當最終的許可費資助協議在2027年到期，BBC將不得不與政府就一個全新的資助模式進行談判，可能的選項包括訂閲服務或政府直接資助。BBC目前每年可從許可費中賺取32億英鎊。
首相約翰遜（Boris Johnson）因「封城派對」醜聞面臨下台危機之際，杜慧詩發布這份聲明。工黨影子文化大臣鮑威爾（Lucy Powell）批評杜慧詩利用這份聲明試圖轉移約翰遜困境的注意力。她又談到BBC曾報道約翰遜的「封城派對」醜聞，質疑倫敦政府在報仇，她稱：「牌照費真的是生活成本危機的核心嗎？或這真的是關於他們針對BBC的悠長復仇 ？」
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