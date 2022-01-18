英國禁BBC未來2年加價　工黨質疑約翰遜「報仇」

英國廣播公司（BBC）的主要經費來自電視用戶繳付的「牌照費」，但英國政府1月17日宣布，決定凍結未來2年的費用，即BBC在2024年前不准加價。英國在野工黨更質疑約翰遜是「報復」BBC對他「派對門」醜聞的報道。



《衛報》16日報道，英國政府同時宣布，BBC訂閲許可費會在2027年完全取消，這意味着BBC不得不大幅削減節目預算。根據現時通脹5.1%，如不凍結財務資金價格，BBC年度訂閱許可費在4月已會上漲至167英鎊。

英國政府與BBC就2027年底前的年費進行的緊張談判已結束，英國文化大臣杜慧詩 （Nadine Dorries）決定把在2024年前的許可費維持在159英鎊的價格，然後在接下來3年略有上升。

圖為2014年6月24日，身處英國倫敦的英國廣播公司記者和其他工作人員用黑色膠布封住自己的嘴，以表達對在埃及被判入獄記者的支持。（Getty）

報道指，當最終的許可費資助協議在2027年到期，BBC將不得不與政府就一個全新的資助模式進行談判，可能的選項包括訂閲服務或政府直接資助。BBC目前每年可從許可費中賺取32億英鎊。

首相約翰遜（Boris Johnson）因「封城派對」醜聞面臨下台危機之際，杜慧詩發布這份聲明。工黨影子文化大臣鮑威爾（Lucy Powell）批評杜慧詩利用這份聲明試圖轉移約翰遜困境的注意力。她又談到BBC曾報道約翰遜的「封城派對」醜聞，質疑倫敦政府在報仇，她稱：「牌照費真的是生活成本危機的核心嗎？或這真的是關於他們針對BBC的悠長復仇 ？」