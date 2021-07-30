東京奧運｜CNN與BBC等針對中國　標題極冷血　日本人也看不過眼

最近奧運會如火如荼，各個媒體記者也是忙裏忙外，日站君就給大家搞個集合扒一扒！



奧運會各路媒體作妖 海外也看不過去

7月24日楊倩奪東奧首金，然而CNN首頁上，卻出現一篇標題為「中國奪金……且出現更多新冠個案」……

CNN如此標題 日本網友也看不過眼（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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BBC：乘客們會被扔在月台上等死

放眼最近，在抹黑、造謠中國的路上，各路外媒可以說是各出其謀。在鄭州爆發特大洪水災害時，竟指乘客們會被扔在月台上等死。日站君不知道他看沒看過現場救人的影片，這些鏡頭，BBC當然是一個不播。

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不僅如此，7月21日，BBC發推文稱「所謂海綿城市，就是提高城市防洪排澇的能力，將城市打造成『海綿體』」，但推文的最後一句，卻幸災樂禍地說「但一場暴雨似乎打破了這個神話」……

造謠兼雙重標準 看看有關報道截圖及對比一下早前報道德國洪災時的不同之處▼▼▼

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當然，大量的虛假報導，讓我們的民眾也對外媒有了戒心。在看到有外國媒體德國之聲採訪時，一擔心是CNN或者BBC又來造謠，直接回絕。那麼被拒絕受訪後又是怎麼報道的呢？「政府的透明度依然不夠，無法得知多少人遇難（公布了，你視而不見）」、「民眾在憤怒時，政府會施壓，所以不存在公共憤怒的表達（無中生『怒』）」拒絕受訪的圍觀群眾，在他的嘴裏也成了「暴民」。果然也最終還是不說什麼好話哦？總之，經歷過這次我們得知，德國之聲與CNN、BBC之流是一路的，黑名單+1。

如果要更加客觀 就要多方了解

曾經有不少人「質問」過日站君，質問為什麼最近都要說些負面的新聞，而不去報道正面的事情。還是那句話，在這個世界上，有關心我們的朋友，有優秀的設計，有精彩紛呈的文化，他們都是好的事物，他們的存在是一種善意，但是不乏也有居心叵測的人，以及各種各樣的缺點與惡意。

更多的了解，更多的觀察，有助於我們認清真實，不至於偏頗；也更能以客觀的方式、清晰的態度辨別是與非，了解這個世界的一切。

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