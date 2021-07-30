東京奧運｜CNN與BBC等針對中國　標題極冷血　日本人也看不過眼

撰文：日本設計小站
出版：更新：

最近奧運會如火如荼，各個媒體記者也是忙裏忙外，日站君就給大家搞個集合扒一扒！

奧運會各路媒體作妖　海外也看不過去

7月24日楊倩奪東奧首金，然而CNN首頁上，卻出現一篇標題為「中國奪金……且出現更多新冠個案」……

CNN如此標題　日本網友也看不過眼（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+2

BBC：乘客們會被扔在月台上等死

放眼最近，在抹黑、造謠中國的路上，各路外媒可以說是各出其謀。在鄭州爆發特大洪水災害時，竟指乘客們會被扔在月台上等死。日站君不知道他看沒看過現場救人的影片，這些鏡頭，BBC當然是一個不播。

【相關圖輯】河南水災｜鄭州地鐵生還者憶4小時恐怖經歷：做好了出不去的準備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+12
河南暴雨｜盤點災情下的最暖心故事　網民：今天我們都是鄭州人

不僅如此，7月21日，BBC發推文稱「所謂海綿城市，就是提高城市防洪排澇的能力，將城市打造成『海綿體』」，但推文的最後一句，卻幸災樂禍地說「但一場暴雨似乎打破了這個神話」……

造謠兼雙重標準　看看有關報道截圖及對比一下早前報道德國洪災時的不同之處▼▼▼

+1

當然，大量的虛假報導，讓我們的民眾也對外媒有了戒心。在看到有外國媒體德國之聲採訪時，一擔心是CNN或者BBC又來造謠，直接回絕。那麼被拒絕受訪後又是怎麼報道的呢？「政府的透明度依然不夠，無法得知多少人遇難（公布了，你視而不見）」、「民眾在憤怒時，政府會施壓，所以不存在公共憤怒的表達（無中生『怒』）」拒絕受訪的圍觀群眾，在他的嘴裏也成了「暴民」。果然也最終還是不說什麼好話哦？總之，經歷過這次我們得知，德國之聲與CNN、BBC之流是一路的，黑名單+1。

如果要更加客觀　就要多方了解

曾經有不少人「質問」過日站君，質問為什麼最近都要說些負面的新聞，而不去報道正面的事情。還是那句話，在這個世界上，有關心我們的朋友，有優秀的設計，有精彩紛呈的文化，他們都是好的事物，他們的存在是一種善意，但是不乏也有居心叵測的人，以及各種各樣的缺點與惡意。

更多的了解，更多的觀察，有助於我們認清真實，不至於偏頗；也更能以客觀的方式、清晰的態度辨別是與非，了解這個世界的一切。

【相關圖輯】東京奧運｜日本乒乓球混雙戰勝強敵　原來至今32金僅4枚非中國拿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+5

【延伸閱讀】東京奧運三項鐵人賽意外頻傳　東京灣疑水質差　多名選手狂嘔吐（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+6

【相關圖輯】東京奧運｜中國水球女隊長熊敦瀚爆紅　微博美照瘋傳「秒殺明星」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+14
東京奧運｜田中千繪居台15年睇東奧內心超爭扎　膚質反成網民焦點東京奧運｜東奧掀起運動電影熱潮！新垣結衣《乒乓情人夢》突翻紅東京奧運｜英國跳水王子Tom Daley談夫夫生活　計劃東奧後再添1子東京奧運︱經典動畫主題曲殺入賽場　《男兒當入樽》熱血助興東京奧運︱馬來西亞跳水女選手下半身「打格」　網民批看來更猥褻東京奧運｜中國水球女隊長熊敦瀚爆紅　微博美照瘋傳「秒殺明星」東京奧運｜中華隊柔道男神楊勇緯撞臉岡田將生　高中青澀樣更煞食東京奧運︱勁似金秀賢　馬來西亞泳手「口罩look」收割迷妹芳心東京奧運｜中華隊楊勇緯柔道奪銀爆紅變男神　IG粉絲一夜暴增20萬東京奧運｜微博封鎖33個涉詆毀國手帳戶　並高調公開帳號名及罰則東京奧運｜俄羅斯退役美女運動員韻律泳影片　動作難度高超吸睛

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

東京奧運
假新聞
日本設計小站
奧運
BBC
河南
鄭州
發表評論...