NBA金州勇士投資者涉疆言論挨批　承認欠缺同理心

美國NBA金州勇士隊投資者之一的帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）在一個網上節目中，稱「沒人在乎中國新疆維吾爾人發生了什麼事」引發批評，美國共和黨議員甚至用「無恥」抨擊帕利哈皮蒂亞。



據美國之音（VOA）1月18日報道，帕利哈皮蒂亞與另一位主持人卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）談到美國總統拜登（Joe Biden）在新疆問題的立場時指出，拜登支持新疆維吾爾人權，在這項議題上向北京強硬表態，但這些做法並未提升自己的民意支持度。

帕利哈皮蒂亞直言，不關心中國新疆維吾爾人所面臨的人權問題。「沒人在乎新疆人發生了什麼事，好嗎？你提起這個議題是因為你在乎，我認為你在乎是很棒的，但我們剩下的人都不在乎。我就是告訴你一個非常困難、醜陋的真相，在我關心的所有事情中，沒錯，這（維吾爾人權）不在我的關注範圍。」

帕利哈皮蒂亞進一步將美國的各種問題與中國新疆維吾爾的人權問題進行比較，「我認為美國的人權對我來說比世界任何其他地方的人權都重要得多，我認為我們在對待有色人種有着糟糕的記錄，所以我對白人男子喋喋不休談論發生在自家後院外的狗屁倒灶事件毫無耐心和容忍。」

美國之音注意到，這段長達34分鐘有關中國人權問題的討論在Twitter上引發熱議，多數網友對帕利哈皮蒂亞的說法進行抨擊。

美國共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在社交媒體上說，「無恥！」「對他們來說重要的是從中國共產黨那裏獲得更多的錢，這樣NBA的百萬富豪和億萬富豪才能更有錢。」

「帕利哈皮蒂亞加上NBA等於可悲！」美國共和黨聯邦眾議員華爾茲（Michael Waltz）在社交媒體上質問帕利哈皮蒂亞說，「美國哪個地方有100萬穆斯林在集中營遭受大規模強暴和酷刑？」

Warriors statement re: Chamath Palihapitiya: pic.twitter.com/zUl6i9sOve — Warriors PR (@WarriorsPR) January 17, 2022

金州勇士隊17日下午發表聲明，強調帕利哈皮蒂亞的觀點不代表球隊的看法。帕利哈皮蒂亞17日晚也發表書面聲明澄清自己的說法，表示意識到自己在節目中的講法「缺乏同理心」，又指自己相信人權很重要，無論是在中國、美國，還是其他地方。

Important issues deserve nuanced discussions. Some clarifying comments: pic.twitter.com/St2jccsu05 — Chamath Palihapitiya (@chamath) January 18, 2022

45歲的帕里哈皮蒂亞來自斯里蘭卡，是一間總部位於加州的風險投資公司創辦人，持有金州勇士約10%股份。