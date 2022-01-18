驚見好友手機藏性虐6歲愛女影片　俄父私刑復仇　民眾聯署盼釋放

俄羅斯男子維亞切斯拉夫（Vyacheslav M）使用好友歐列格（Oleg Sviridov）手機時，意外看到6歲女兒被好友凌虐的口交片，一氣之下動用私刑，被控在森林中脅迫朋友自己挖墳，再持刀把人刺死。案件引發社會大眾同情，甚至簽署請願書希望能讓他無罪釋放。



34歲被告的妻子表示，去年8月25日她下班回家，發現丈夫與朋友歐列格在浴室中打成一團，歐列格後來趁機逃脫，「丈夫看起來十分暴躁，我從來沒看過他這個樣子，一段時間後他用顫抖的手讓我看一支手機影片，你無法想像我當時的心情，我立刻感覺噁心想吐，渾身發抖，朋友手機影片的主角竟然是我們的女兒」。

妻子表示，丈夫後來開始哭泣，口中不斷重複，「他是我最好的朋友，我很放心讓他和我們的孩子在一起，我信任他會和我一樣」。警方接獲報案搜尋在逃的歐列格，後來在森林中找到他已成冰冷屍體。

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被告表示，他找到歐列格後，脅迫對方挖墳只是想要嚇唬一下，然而歐列格卻忽然用刀攻擊他，他則是用手上鏟子反擊，歐列格後來自知自己大限已到，便把刀刺進自己胸口。據了解，歐列格的變態影片中，受害者除了被告6歲女兒還有他前女友的11歲女兒，施虐時間可能已經長達5年。

事件發生後，被告獲得大眾支持，除了許多民眾幫忙募款為他請律師外，還有多達2,500人簽署起願書，希望他能夠被判無罪。被告原本被指控謀殺罪名，由於法醫驗屍後沒有發現歐列格被謀殺證據，所以當局改以「威脅或虐待煽動他人自殺罪」起訴，若是罪成可能被判最高6年有期徒刑，但也很有可能獲得非監禁處罰。

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