NBA簡達應姚明之邀願來華　要求訪問港台　參觀新疆教育營

回應姚明發出的訪華邀請，曾對中國人權進行尖鋭批評、呼籲抵制北京冬奧會的美國職業籃球聯賽（NBA）籃球明星簡達（Enes Kanter Freedom）稱，願意接受邀請訪問中國。



美國NBA籃球明星簡達1月19日在個人Twitter上，對中國籃球明星、中國籃協主席姚明邀請做出回應，稱接受邀請，願意前往中國訪問。

對中國人權持尖鋭批評立場、並呼籲抵制北京冬奧會的凱爾特人隊中鋒簡達稱，願意前往中國訪問，只要他能看到「真實的中國」，而不是被請去做「宣傳」。

美國NBA籃球明星簡達尖鋭批評中國人權，呼籲抵制北京冬奧會。（Twitter@EnesFreedom）

簡達在推文中稱，「我接受了你（姚明）的邀請，今年（2022年）夏季將來中國，我不需要奢華的中國之旅或做宣傳，你會和我一起參觀維吾爾奴隸勞教營、西藏、香港和台灣嗎？如果習近平批准，請告訴我！」

現任中國籃協主席姚明1月17日在北京舉行的新聞發布會上被問到，如何看待簡達近來對中國的抨擊，姚明表示，「我不知道簡達的動機或立場是什麼，所以我不一定有資格評論。每個人都有不同的（訊息）渠道，這可能導致有不同的觀點。」

姚明補充說：「如果有機會，我想邀請他訪問中國……那樣他可能對我們會有更全面的了解。」

2016年4月4日，姚明入選NBA籃球名人堂。（Getty）

簡達1月19日對姚明的邀請做出回應，他對美國有線新聞網絡（CNN）說：「我想對姚明先生說聲謝謝……我真的很想去中國親眼看一看……我不需要在中國演講，我不需要宣傳。我想看到真正的中國，告訴全世界正在那裏發生的事情。所以，是的，我確實接受他的邀請。」

簡達把自己與CNN的談話也通過他的Twitter賬號同時轉發給姚明。

簡達對人權問題直言不諱，在社交媒體上批評中國政府對維吾爾人實施「鎮壓」行動，他在2021年11月29日加入美國國籍時把自己的名字更名為自由。

簡達數月來針對西藏、台灣以及香港的發言引起廣泛注意，近日他公開呼籲抵制北京冬奧會。