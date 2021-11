NBA熱話︱土耳其球星簡達入籍美國　改名換姓為「自由」而戰

原籍土耳其的塞爾特人中鋒簡達(Enes Kanter),在Instagram上載宣誓入籍美國片段,他在帖文中稱,「成為美國人讓我自豪,這是全球最偉大國家。自由之地,勇者之鄉。」

這位向來勇於為公義發聲的籃球明星,甚至改名換姓,將姓氏改為「自由」(Freedom)。



簡達正式將姓氏改為「自由」(Freedom)。(資料圖片/Getty Images)

為自由改名換姓

29歲的簡達近年勇於為社會公義及人權問題發聲,持續與土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)針鋒相對,曾聲稱後者為「本世界的希特拉」(Hitler of our century)。土耳其政府對他亦毫不客氣,2019年指控他為「恐怖份子」,向他發出通緝令。簡達2020年7月曾在社交媒體分享他每日收到數以萬計死亡恐嚇的例子。

近日他將目標轉移向即將主辦2022年冬季奧運會的中國政府,要求國際奧委會另覓主辦國,又批評體育巨擘Nike和NBA巨星勒邦占士為與中國做生意而未為當地人權議題發聲。今年11月18日他才發文批評占士與Nike的關係,「大帝(占士)視金錢高於道德」(Money over Morals for the King)。

簡達在Instagram上載宣誓入籍美國片段。(Instagram@enesfreedom)

在瑞士出生、土耳其長大的簡達,2011年登陸NBA,加盟猶他爵士。4年過後,他開始成為球壇浪人,先後效力過雷霆、紐約人、拓荒者和塞爾特人。今季已是他立足NBA的第11個球季,他今季在塞爾特人9次上陣,平均出場11.2分鐘,得4.2分和5.2籃板。

簡達早前向美國傳媒表示已通過美國入籍試,即將宣誓成為美國公民。周一(29日)是他正式入籍的日子,並正式將名字更改為自由(Enes Kanter Freedom),原來的姓氏「簡達」,會變為他的中間名。

點圖睇:簡達借球靴發聲

+ 24

訊息量極大的戰靴

簡達接受CNN訪問時稱,新名字源自隊友,他們早已這樣叫他。NBA 2019/20球季一度停擺4個半月,2020年7月31日復賽後,聯盟讓球員選擇在球衣背上印上Black Lives Matter、Say Their Names、Vote、I Can’t Breathe、Justice、Peace、Equality、Freedom、Enough、Power to the People、Justice Now等宣揚社會平等和公義的口號,當時簡達選擇印上「自由」(Freedom),相信塞爾特人隊友自此開始叫他Freedom。

這位人權先鋒即使出場分鐘不及以往,近期不斷以球鞋和一身裝備發聲,每次比賽他色彩繽紛的戰靴均成為攝影師的焦點。